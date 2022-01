“Ventaneando” celebró 26 años: Pati Chapoy y Salinas Pliego recordaron cómo vencieron a Televisa

La periodista ha trabajado con el empresario por más de 28 años (Foto: Facebook: Ventaneando)

Con grandes recuerdos y diversos invitados especiales, Ventaneando cumplió 26 años de transmisión ininterrumpida en TV Azteca. A pesar de no contar con un festejo tan grande como en el 2021, Pati Chapoy tuvo como invitado de honor a Ricardo Salinas Pliego; ambos aprovecharon el festejo para recordar la dura batalla que lograron vencer ante Televisa.

El espectáculo mexicano tiene como referente directo al programa de Azteca 1 que durante más de dos décadas han intentado replicar otras televisoras como como la de San Ángel con La Oreja, que en su momento condujo un ex integrante de Ventanendo, Juan José Origel. Pero a pesar de su arrollador éxito no todo ha sido “miel sobre hojuelas”, pues en su momento ambas televisoras tuvieron un gran conflicto debido al trabajo de la periodista.

“Estos 26 años de Ventaneando tienen una historia y una que a veces damos a conocer. No nos ufanamos de ella en cuanto a que sucedió sino a cómo logramos pasar ese bache terrible porque cuando sale Ventaneando resulta que pisamos callos”, comentó Pati durante la emisión especial del festejo.

Gracias a Pati Chapoy se creó la Ley de Crestomatía (Foto: captura de pantalla de Instagram/@ventaneandouno)

Aunque muchos despistados pensaron que la presencia del empresario se debía a su puesto en la televisora, la realidad es que él acudió al foro del programa en donde también se encontraba Pedrito Sola y Daniel Bisogno -quien regresó después de contraer COVID-19- y recordó junto a la periodista la vez que Televisa la quiso meter a la cárcel en 1997 bajo el argumento de que habían robado sus imágenes y videos.

Patricia Chapoy Acevedo -nombre de pila de la periodista- compartió que cuando lo vivieron fue un momento “de terror” y recordaron lo importante que es el tema de la libertad de expresión, mismo que ha vuelto a salir a la luz en los últimos días.

Elenco oficial de "Ventaneando" con Ricardo Salinas Pliego (Foto: Facebook: Ventaneando)

“Les dio mucho coraje a televisos que surgiera Ventaneando. De pronto un buen día Nacho Morales me llama y me dice: ‘hay una orden de aprehensión en contra tuya’ y le dije: ‘no me digas eso, ¿y por qué?’. Me dice: ‘ya no sales de mi oficina te vamos a meter a un coche, te vamos a tapar y te vamos a llevar a tu casa’. Encajuelada. Entonces me llevan a la casa con la orden de ni asomarme por la ventana y al día siguiente recibo la llamada de Ricardo Salinas y me dice: ‘¿ya viste lo que está pasando afuera de tu casa?’”, mencionó Chapoy.

La conductora principal no fue la única en llamar “televisos” a los integrantes de la televisora de San Ángel, pues el empresario que se ha vuelto una celebridad en redes sociales también los llamó así:

Ricardo Salinas Pliego mencionó que "seguirá luchando por la libertad de expresión" (Foto: captura de pantalla de Instagram/@ventaneandouno)

“Los televisos habían dicho que esto era piratería, que nos robábamos sus imágenes sin consentimiento, cuando en realidad era una crítica periodística”, anunció Salinas. “Basadas en la crestomatía”, agregó Pati.

Entre risas el empresario y la periodista aseguraron que en ese momento Televisa mencionaba que ella era muy peligrosa a pesar de su aspecto físico: “Acuérdate cómo acabó eso... es que Pati era muy peligrosa”, dijo sarcásticamente Salinas Pliego, mientras Pati agregaba con más emoción: “Muy peligrosa con mi 1.60 metros de estatura y 45 kilos de peso”.

Finalmente, Salinas agregó: “Fue un día súper intenso, el ánimo de la compañía estaba a todo, porque teníamos la razón, estábamos ejerciendo el periodismo. Y echan a andar la justicia, pues ¿cómo? ¿Qué clase de justicia es esa? Estábamos muy molestos por decirlo bonito y actuamos en consecuencia y desde entonces luchamos por la libertad de expresión”

