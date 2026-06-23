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Los cortes de agua en Bogotá este 23 de junio

Que la suspensión del servicio de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

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Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este martes 23 de junio.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Bosa.Barrios: Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero.Lugar: De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Usme.Barrios: Andrea, Santa Librada, Marichuela, San Juan Bautista, Barranquillita, Santa Librada Norte, Gran Yomasa, La Cabana Usme.Lugar: De la Calle 67 Sur a la Calle 78 Sur, entre la Carrera 7 a la Carrera 14T.Inicio del corte: 8:00 p.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Bosque de Pinos I e II, Santa Cecilia, Puente Norte.Lugar: De la Calle 160A a la Calle 163B, entre la Carrera 5 Este a la Avenida Carrera 7.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 10 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Engativá.Barrios: San José, La Cofradía, La Rosita, La Veracruz.Lugar: De la Avenida Calle 26 a la Calle 39, entre la Carrera 94 a la Carrera 103.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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