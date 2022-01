26 años de Ventaneando: Eugenio Derbez recordó cómo lo vincularon al caso Paco Stanley

Eugenio Derbez confesó cómo fue que las autoridades llegaron a la conclusión de que él era sospechoso por la muerte de Paco Stanley (Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro)

La muerte de Paco Stanley conmocionó al mundo del espectáculo mexicano hace 22 años y las autoridades no lograron dar con el culpable del asesinato. Se señaló como posible autor a Mario Bezares y a Paola Durante, pero también fue interrogado Eugenio Derbez.

En medio del 26to aniversario de Ventaneando, los conductores recordaron la guerra de espectaculares entre Televisa y TV Azteca que existió hace más de dos décadas a las afueras de las inmediaciones de la empresa de los Azcárraga.

Todo comenzó cuando la televisora del Ajusco puso la publicidad de su telenovela protagonizada por Christian Bach La Chacala justo en frente de Televisa, algo que Eugenio Derbez no dejó pasar y decidió también hacer promoción de su programa XH Derbez, el cual saldría en emisión en los siguientes días.

A partir de ese momento ambas empresas comenzaron a pelear por el espacio de su publicidad. Por parte de la televisora de San Ángel era Derbez quien lideraba la lucha.

(Foto: captura de pantalla/Ventaneando)

Cada vez se atraía más la atención de los televidentes a esta guerra y se hizo mofa de diferentes titulares de TV Azteca. Inclusive, en una ocasión Pati Chapoy se tuvo que sumar cuando el espectacular promocionaba Ventaneando. En esa ocasión, el Longe Moco tapó la imagen de la comunicadora, a lo que ella respondió en el programa disfrazándose del mismo personaje.

Este 21 de enero Eugenio Derbez se unió a Ventaneando a través de una videollamada y recordó cómo surgían las ideas para los carteles que ponía Televisa, por lo que también recordó las consecuencias que tuvo para él.

Y es que en ese entonces también se anunció que Paco Stanley se sumaba a las filas de TV Azteca y se puso publicidad de su nuevo programa. A los pocos meses de que terminó dicha guerra, el 7 de julio de 1999 ocurrió el asesinato de Stanley y las autoridades buscaron a todo tipo de sospechosos que hayan sido autores del crimen.

Mario Bezares y Paola Durante fueron a quienes se les acusó de supuestamente haber sido los autores intelectuales del asesinato de Paco Stanley (Foto: Twitter @GilbertoBrenis)

El protagonista de Acapulco reveló que él fue una de las personas que fueron citadas para declarar, pues lo consideraron un enemigo del fallecido comediante debido a los espectaculares.

“Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley, pero (dije) ‘yo no soy enemigo de Paco Stanley’. (Me respondieron) ‘Sí, pero hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó'”, recordó Eugenio

Pese a que defendió el hecho de que no era la persona que buscaban ya que la pelea sólo había consistido en publicidad de los programas y visibilidad de los carteles, no se dejó de considerar que pudo haber mantenido sentimientos negativos hacia su colega. “Y tuve que ir a declarar porque fui acusado de ser uno (de los sospechosos)”, terminó su relato.

Eugenio Derbez recordó que, entre sus idea, también pidió a Televisa burlarse de la bienvenida que TV Azteca estaba dando al Papa Juan Pablo II (Foto: EFE/ Javier Rojas)

Además de Eugenio Derbez, Mario Bezares también tuvo que declarar por ser señalado como sospechoso. El mismo conductor ha revelado que fueron horas tormentosas en las que se buscó que se declarara culpable.

“A mí me engañaron porque yo supuestamente iba a ir a declarar porque yo estaba como testigo, pero ellos ya habían organizado que era presunto culpable. Entonces me engañan para sacarme de mi casa y arraigarme en un hotelucho”, recordó el compañero de Stanley durante una entrevista con Lucía Méndez.

Finalmente, Bezares y Paola Durante fueron acusados como los autores intelectuales del crimen, motivo que los llevó a la cárcel, de donde salieron absueltos por falta de pruebas incriminatorias.

