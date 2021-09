“No es la millonada”: así les pagan a los actores y famosos en México, según Odalys Ramírez

(Foto: Instagram @odalysrp)

La farándula y el mundo del espectáculo está rodeado por un aire de lujos. Se puede llegar a creer que los famosos tienen grandes casas, muchas propiedades o que, debido a sus diversas telenovelas, películas o programas de televisión tienen un ingreso económico bastante envidiable.

Sin embargo, la conductora Odalys Ramírez decidió desmentir este hecho y contó a sus seguidores de Instagram como es la vida real y económica de aquellos que se dedican al contenido televisivo.

“Varía, a veces (nos pagan) por nómina y cuando son proyectos de cierta duración te la pagan solo por proyecto”, comenzó a decir mientras realizaba ejercicio en un gimnasio.

Asimismo, añadió que a diferencia de la creencia popular, las personas de la farándula no contaban con salarios exorbitantes.

“Lo que sí te puedo decir es que no ganamos la millonada que la gente cree”, remarcó.

Durante la dinámica de preguntas que realizó, se le preguntó a la conductora si ella estaría dispuesta a realizarse algún tatuaje, a lo que su respuesta fue sumamente tajante.

“No, no, no, ¿cómo por qué me sometería a ese dolor innecesario?, no estoy interesada”, ahondó.

De igual manera, Odalys contestó algunos cuestionamientos respecto a sus recientes embarazos y cómo ha sido el proceso de criar a sus hijos. Además de que contó como era su rutina.

“Me despierto a las 6:20, me peino, arreglo a Gia para la escuela, la acompaño a desayunar, luego me cambio, me voy al noticiero, regreso a mi casa a desayunar, me voy a Cuéntamelo Ya! Termino, como a mi casa, me llevo a los niños a sus clases vespertinas, mientras yo hago ejercicio en el gimnasio. Después llego a mi casa, hacemos la rutina de baño, de cena, de sueño y cuando los nenes se duermen, Pato y yo vemos alguna serie juntos”, sentenció.

Cabe recordar que Odalys está casada con Pato Borguetti y, cuando de matrimonio se habla, en muchas ocasiones suele decirse que después de un tiempo la monotonía y la rutina llegan a invadir. Sin embargo, para esta pareja, la historia parece pintar muy diferente.

Y es que, a pesar de que llevan una década juntos y tienen a sus hijos, la pareja de famosos suele demostrarse su cariño y amor en redes sociales como si continuaran en sus primeros meses de noviazgo.

Apenas el 21 de agosto, Borguetti decidió revelar a través de sus historias de Instagram cual es una de las formas que ambos han encontrado para mantener encendido su amor.

“A veces nos preguntan como hacemos para mantener una buena relación después de diez años y una de las claves es que aunque tengamos tres hijos salir de novios de vez en cuando, una cenita romántica, hay que hacerlo”.

De igual forma, en otra publicación el actor destacó a modo de broma que otra muestra de amor verdadero era cuando Odalys le dejaba el último bocado de una deliciosa comida.

Estas “escapadas” como las denominó la pareja se la dieron de sus dos hijos pequeños, quienes constantemente los ponen en aprietos, como fue la ocasión en que Gia le preguntó a su mamá si antes había tenido otros novios.

