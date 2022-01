Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel alabaron a presentador mexicano tras rabioso reclamo en TV

Conductores de talla internacional felicitaron a Leonardo Schwebel por sus reclamos en Televisión (Foto: Reuters / Facebook Lonardo Schwebel / Reuters)

Leonardo Schwebel, conductor mexicano, se volvió viral en casi todo el mundo luego de tener un episodio de rabia completamente en vivo, donde arremetió en contra de los llamados anti vacunas COVID-19 y de las personas que no utilizan el cubrebocas.

El video de Schwebel perdiendo los estribos y levantando la voz llegó hasta los noticieros hispanos que se transmiten por los Estados Unidos, así como a los llamados Late Night más famosos de Norteamérica.

El conductor Jimmy Fallon, de Tonight Show, aseguró que puede sentir en carne propia el odio que sintió Schwebel cuando pronunció aquellas palabras, completamente furioso por las personas que no aceptan la vacuna. La gente, desde luego, se volcó el gritos y aplausos.

Stephen Colbert, presentador en The Late Show, hizo lo propio durante su más reciente transmisión. Durante un segmento, dio pie al video, y luego de brindar una ola de aplausos, acompañado por la banda y su público, aseguró que “no importa del país que vengas, todos hablamos el mismo idioma” de Leonardo Schwebel.

Jimmy Fallon estalló en halagos para el conductor mexicano REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Pero Jimmy Kimmel fue quien llevó las cosas más lejos, al llamar al conductor mexicano un “Héroe” tras explotar en televisión contra los antivacunas y quienes no utilizan la mascarilla pese a los aumentos de la pandemia.

“Nadie ha dado un argumento tan fuerte para acudir a vacunarte como lo hizo este HÉROE”, escribió a través de sus redes sociales. “Lo dejó claro a pesar de todas las barreras del idioma”, dijo en vivo.

“Bien hecho, Leonardo Schwebel, te voy a poner como mi tono de llamadas en el celular”, concluyó entre risas.

Ahí no quedaron las cosas, el propio conductor mexicano publicó a través de las redes sociales que se hicieron algunas notas informativas del suceso en otros países como Austria, donde fue transmitido por ORF TV THEK.

Jimmy Kimmel consideró al mexicano como un héroe EFE/Etienne Laurent/Archivo

Leonardo Schwebel explotó en televisión

Schwebel es conocido en México por su canal de noticias en el que normalmente hace fuertes reclamos en contra de personas que considera han hecho algo erróneo que afecta a gran parte de la población.

En esta ocasión, arremetió en contra de las personas que continúan renegando de la vacunación COVID-19, así como de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades epidemiológicas, entre las que destaca el uso del cubrebocas.

“Dejen de estar fregando al mundo, sí, tú, antivacunas eres un imbécil, ponte el cubrebocas (...) ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y pónganse el maldito cubrebocas”, pronunció completamente en vivo.

Stephen Colbert no se quedó atrás y aseguró que todo el mundo habla el mismo idioma de Schwebel REUTERS/Mario Anzuoni

Por su parte, el conductor tuvo una entrevista con Telediario, a quienes dijo sentirse muy agradecido de abrir un debate que “se debió haber discutido hace muchos meses por no decir años, esto no requiere gran ciencia”.

Aseguró que ha recibido “lo mismo de maldiciones que bendiciones” comentó que ya ha recibido amenazas y que usuarios de distintas redes sociales le han hecho diversos comentario negativos “que me muera, que ojalá me contagie” contó para el programa del canal en el que trabaja.

“Yo no soy así, solo en esos 3 o 4 minutos [del segmento del programa] soy enfático, no es una cuestión de regañar, a veces hay que gritar”, aseveró y le explicó a su entrevistadora que de haber emitido el mensaje de otro modo, este no habría alcanzado el objetivo.

SEGUIR LEYENDO: