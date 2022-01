Presentador mexicano estalló contra antivacunas y personas que no usan cubrebocas

Tras hacerse viral luego de su reacción en el programa de noticias de Telediario de Guadalajara del cual es conductor, Leonardo Schwebel dio una entrevista al canal de televisión 6 Telediario, en la que explicó su reacción contra las personas que no usan cubrebocas y son antivacunas. “A veces es necesario gritar”, aseguró en la entrevista.

Como antecedente el presentador dijo en uno de los segmentos del programa que conduce: “Dejen de estar fregando al mundo, sí, tú, antivacunas eres un imbécil, ponte el cubrebocas” Entre otros comentarios el conductor agregó “Ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y pónganse el maldito cubrebocas "

El video no tardó en hacerse viral, es por ello que el 17 de enero Leonardo Schwebel fue invitado al programa de noticias Telediario, en el que la conductora aseguró “Cuando nosotros vimos este video, todos decíamos: Leonardo Shwebel nos representa, porque se está atreviendo a decir cosas que a lo mejor otros dicen pero por encimita, en donde sí, una cosa es tener el derecho de vacunarse o no y otra cosa es tener el derecho de contagiar a otras personas más por irresponsabilidad de no utilizar ni siquiera el cubrebocas”

Por su parte, en dicha entrevista, Schwebel dijo estar agradecido de que el medio abriera el debate “ahora se está discutiendo este tema que se debió haber discutido hace muchos meses por no decir años, esto no requiere gran ciencia”

Aseguró que ha recibido “lo mismo de maldiciones que bendiciones” comentó que ya ha recibido amenazas y que usuarios de distintas redes sociales le han hecho diversos comentario negativos “que me muera, que ojala me contagie” contó para el programa del canal en el que trabaja.

“Yo no soy así, solo en esos 3 o 4 minutos [del segmento del programa] soy enfático, no es una cuestión de regañar, a veces hay que gritar” aseveró y le explicó a su entrevistadora que de haber emitido el mensaje de otro modo, este no habría alcanzado el objetivo.

“Si yo lo hubiera dicho normal (...) créelo que ahorita no estaría aquí contigo, entonces no es cuestión de regañar es cuestión de ver cómo le hacemos para que el mundo despierte” dijo. Además el personaje aseguró que busca abrir el debate.

Cabe señalar que no es la primera vez que uno de los conductores de dicho medio es señalado por los polémicos comentarios que realiza en el programa al aire. En diciembre del 2020, la conductora del María Julia Lafuente emitió un mensaje en el que hacía evidente su molestia por la cancelación de las fiestas decembrinas en Nuevo León debido al aumento de contagios por COVID-19 en ese año.

“Claramente les advertí que si queríamos navidad, teníamos que ser prudentes y ponernos las pilas, eso se lo dije hace unos meses, se los repetí en varias ocasiones y nadie me hizo caso” dijo.

La conductora calificó a la población como El Grinch que arruinó la navidad. Además una parte de su discurso se hizo viral en redes sociales como TikTok : “Váyase olvidando de los intercambios, del brindis, de bailar con los compañeros y compañeras del trabajo; de los tamalitos, de los canticos, de pedir posada, de acostar al niño Dios, de las colaciones, de las piñatas, de todo. Olvídese de todo, y si se va a enojar, hágalo, hágalo pero con usted mismo.

Asimismo señalo a la población por organizar fiestas y salidas innecesarias durante el periodo de resguardo como medida de contención de la propagación del virus: “(...) Yo estoy muy molesta con toda la gente que nunca entendió la gravedad del problema, todos ustedes son hoy el Grinch que arruinó la Navidad” aseguró.

