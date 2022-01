Qué llevó a Mariana Ochoa a ser infiel en su primer matrimonio tras su luna de miel

Mariana Ochoa se divorció tras la publicación de las fotografías que evidenciaron su infidelidad (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Mariana Ochoa ha estado al frente del ojo público desde que era una niña de nueve años, cuando en 1989 debutó con el grupo La onda vaselina, hoy OV7, y a partir de entonces ha crecido ante los reflectores, por lo que aspectos de su vida personal no han sido pasados por alto.

Fue en 2010 cuando la cantante de Shabadabada causó revuelo al ser captada por los paparazzis de la revista TVNotas besándose con un ejecutivo de la disquera Sony Music, esto tras haber regresado de la luna de miel con su entonces flamante esposo, Christian Eskenazi.

Fue en una fiesta organizada por Érika Zaba, también integrante OV7, donde Mariana se excedió en el alcohol y terminó besándose con otro hombre que no era su marido, por lo que al darse a conocer las fotografías fue duramente criticada por la opinión pública.

La banda se encuentra en medio de la polémica, pues algunos fans han reclamado fraude por los conciertos pospuestos de su esperada gira de 30 años

Ahora, más de diez años después, la también actriz de telenovelas como La hija del jardinero y Top models volvió a hablar del tema y reveló que “no fue intencional” sino que la situación derivó de una tensa luna de miel en la que su ex esposo se apartaba de ella por varias horas.

“Mi caso fue conocido públicamente. No fue intencional, yo me acababa de casar, me excedí de copas y terminé besando al que se me puso al lado, que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves”, reveló la también youtuber en el programa El minuto que cambió mi destino.

Luego, señaló que “perdió la conciencia”. Y agregó que “al día siguiente teníamos ensayo los OV7 y aposté con ellos porque Ari me preguntaba: ‘¿Por qué este wey te estaba abrazando? Júrame que no hiciste nada’. Y yo: Te lo juro por mi vida, cómo voy a hacer algo con él? Es cuate, no me gusta”.

Mariana lamentó no haberse dado cuenta que se casó con un hombre adicto a las sustancias (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

“Aposté con todos y, por supuesto, perdí”. Sobre este tema, la famosa concluyó diciendo: “Una semana después yo en portada, además con la lengua photoshopeada como si fuera… ¡Terrible!”.

Toda esta situación fue a consecuencia de una relación incómoda con el hombre con quien recién se había casado, y es que reveló que finalmente le fue infiel a Christian Ezkenazi inconscientemente debido a que descubrió que el empresario era un adicto a diferentes drogas.

Ochoa contó que fue su mamá quien le presentó a Ezkenazi, quien después se convertiría en su primer esposo, y reconoció que al poco tiempo se enamoró perdidamente de él, siendo que esto le impidió notar ciertas señales de alerta en su relación.

Señaló que antes de casarse vivieron en unión libre alrededor de un año y debido a que se encontraba ocupada en los planes de reencuentro de OV7 no se dio cuenta de que su pareja usaba distintos estupefacientes, sino hasta que se casaron y se fueron de luna de miel a Tailandia, cuando los problemas de adicción ya eran notables,

La revista TVNotas publicó las fotografías infraganti en las que la OV7 aparecía con otro hombre (Foto: TVNotas)

“Yo me quedaba en la alberca y él me decía ‘ahorita vengo, voy por agua a la tiendita’ y se tardaba cuatro horas, descubrí que eran problemas de adicciones, consumía mariguana, piedra y después encontré en su cartera bolsitas vacías pues cocaína, pero no me di cuenta”, contó la cantante de 42 años.

Fue entonces a su regreso a México que todavía estaba muy vulnerable tras haber descubierto que “se había casado con un adicto”, por lo que señaló que su depresión la hizo caer en besarse con un casi desconocido.

“Yo venía deprimida, yo no sabía por qué me dejaba cuatro horas sola, empecé a dudar, pero no tuve cómo comprobarlo en ese momento, estaba sumamente deprimida y ¿qué hice en mi primera salida?, en el cumpleaños de Erika, meterme shots como si no hubiera un mañana para olvidarme de mi tristeza y pasó lo que pasó”, recordó.

