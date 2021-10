Mariana Ochoa insinuó la reconciliación en OV7: “Le estamos echando ganas”

OV7 ha postergado en varias ocasiones su gira de celebración (Foto: Instagram @oficialov7)

Tras varios meses de especulaciones, y entre dimes y diretes, los integrantes de OV7 se han mantenido alejados del ojo público. Y es que ha trascendido que entre ellos habían surgido rencillas irreconciliables desde tiempo atrás, cuando los cantantes rompieron su relación con Bobo Producciones, empresa manejada por Ari Borovoy.

Se especuló en su momento que el empresario no había respetado las condiciones de igualdad salarial entre los integrantes de la banda, ello causó impacto entre sus seguidores, quienes vieron aplazada la esperada gira por los 30 años de OV7.

Después, hace unos meses, se dijo también que dos de las integrantes se habrían distanciado debido a que una de ellas –Lidia Ávila- no estaría muy conforme con la nueva pareja sentimental de M’Balia, lo que no habría sido del agrado de “la mulata”, quien en un par de encuentros con la prensa, habría aceptado su distanciamiento con “la china”.

Presuntamente Lidia y M'Balia se habrían distanciado por razones personales (Foto: Archivo)

Ahora, luego de un periodo en que los cantantes de Vuela más alto han revelado que se han reunido en privado para arreglar sus diferencias, todo indica que ya “fumaron la pipa de la paz”, toda vez que Mariana Ochoa alzó la voz para dar a conocer que los conflictos entre sus amigos estaban llegando a su fin.

“Tenemos un acuerdo de que dejamos de hablar hacia afuera para hablar internamente; ¿Quién dio el primer paso?, no importa, el chiste es que todos le estamos echando ganas porque hay cariño, son 30 años de hacer carrera, de partirnos el lomo todos por igual, y queremos hacer esta gira los siete juntos”, contó la cantante para TVyNovelas.

Pero será hasta el año próximo cuando los seguidores de la banda pop se reencuentren con sus ídolos, pues el esperado concierto se planea a mediano plazo: “Estamos planeando cosas muy padres y sorpresas para el 2022″, añadió la también actriz.

Mariana Ochoa destapó que ya se reunió con sus compañeros (Fotos: Capturas de pantalla de YouTube/ soymarianaochoa)

Ya anteriormente la cantante de Te quiero tanto, tanto había revelado indicios de la reconciliación entre ella y a quienes ha llamado por muchos años “sus hermanos”: “La verdad lo hemos dicho fuerte y quedito, todos queremos hacer esta gira, simplemente hay diferentes formas de pensar o de ponernos de acuerdo; algunos creen que las necesidades son unas, otros creemos que las necesidades son otras y justo te dije ‘llega después de tal hora porque tengo un Zoom muy importante’, vamos colgando todos de decir ‘vamos con la gira, pongámonos de acuerdo para las fechas del 2022″, dijo Mariana en el programa Ventaneando.

Fue hace más de un año que los intérpretes de Enloquéceme dieron a conocer que, debido a las medidas tomadas para reducir el número de contagios por coronavirus, tendrían que posponer la ya anunciada gira por su 30 aniversario.

Las nuevas fechas apuntaban a agosto y septiembre de 2020, sin embargo, debido al repunte de casos, suspendieron los conciertos y comenzaron los problemas. Trascendió que algunos se había quedado con el pago adelantado de las presentaciones pese a que no las habían realizado.

La pandemia y la salida de Bobo Producciones afectaron el tour (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Y aunque en ese momento no se podía saber cuándo volverían a los escenarios porque los conciertos todavía no estaban permitidos, la misma Mariana fue quien destapó que al interior de OV7 las cosas se estaban complicando y cada quien estaba tomando su camino, dejando de contestar en el chat grupal que manejan.

Explicó que para que la gira pudiera reprogramarse, tenían que aceptar todos y firmar su contrato individual con la promotora nuevamente porque éstos ya habían terminado.

Ahora que los integrantes han vuelto a hablar sobre lo que planean hacer en sus carreras, Ochoa no quiere confirmar cuándo será la gira hasta que todos hayan firmado y puedan hacer juntos el anuncio oficial. “Hasta que no haya papel firmado no lo podemos dar por hecho y el acuerdo que tenemos es, juntos queremos dar la noticia cuando realmente sea oficial, pero es un gran, gran paso”, dijo entonces.

