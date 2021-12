Mientras OV7 da detalles escabrosos de su serie, Ari Borovoy está escribiendo un libro

La bioserie de la banda contemplaría tres temporadas (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Muchos se ha dicho del distanciamiento entre los integrantes de OV7, y aunque aún no hay nada claro en torno al regreso a los escenarios de la banda pop, lo que parece ser un hecho es la realización de su bioserie. Han sido Érika Zaba y Mariana Ochoa quienes dieron a conocer en qué proceso va el anunciado proyecto:

“No creo que lleguemos hasta allá (los recientes problemas dentro del grupo), en la primera temporada empezará apenas cuando son las audiciones que empiezan para La onda vaselina, no creo que en esta primera temporada obviamente lleguemos hasta la actualidad, entonces yo creo eso lo dejaremos en un baúl por el momento”, dijo la cantante en un encuentro con la prensa, donde dio a conocer qué aspectos abarcará el serial:

“Eso suena bien, el deschongue, los amoríos, todo se sabrá en esta serie, desgraciadamente ahorita estamos un poquito en pausa, estas entrevistas que estamos haciendo con los escritores de la serie, algunos ya las hicieron, otros no, pero en eso estamos”, añadió la también conductora, quien no sabe aún qué actriz podría encarnarla.

Érika Zaba dijo que se revelarán todos los romances suscitados al interior y fuera de OV7 (Foto: Instagram@erikazaba/@oficialov7)

“No me he puesto a pensar quién podría interpretarme, no sé, a lo mejor, tiene que ser güerita, chaparrita, y no hay muchas chaparritas... y fregona, eso me faltó. No sé como quién, ya en cuanto me den las alternativas les diré quiénes estaban en la terna para representarme. Yo fui bien noviera, pero fuera del grupo, tuve varios, en el grupo nunca tuve novio. Ya lo contaré en la serie”, adelantó.

Por su parte, Mariana Ochoa destacó en el mismo evento que el argumento de la serie está listo desde hace tiempo y ya casi hay luz verde para comenzar las audiciones para encontrar a los actores y actrices que encarnarán a los integrantes de OV7.

“La biblia, que le llaman, la historia como tal, se entregó hace meses cada capítulo. Yo creo que ya van a empezar a hacer castings pronto, hay tanto que contar que la van a dividir en tres temporadas, digo, ojalá la primera funcione para que se hagan las otras dos, uno nunca puede dar las cosas por hecho, la verdad es que hay tanto que contar: cosas buenas, malas, lindas, aprendizajes, cosas terribles que nadie más quiere que vuelvan a pasar jamás y creo que es una historia muy bonita además vista desde siete mundos tan diferentes”, contó la también actriz.

Adelantó que se podrán conocer los desafortunados sucesos que han marcado la historia del grupo: “Algo que sí estamos planeando es participar con algún cameo, estas pequeñas apariciones, no interpretando nuestro papel, estaría padrísimo. Si no se cuenta la verdad qué chiste tiene. Hubo momentos bien difíciles, de mucho sufrimiento, por ejemplo cuando Érika perdió a sus papás en el accidente nosotros éramos bien chavos, y cómo cada quién recibió esa noticia hasta qué nos pasó cuando OV7 se separó y por qué en el 2010 regresamos, pero Kalimba no pudo, y M’Balia un año después nos dijo ‘no, siempre ya no quiero’, y terminamos siendo OV5″, destacó.

Mariana Ochoa adelantó que los integrantes de OV7 harán cameos dentro de la serie (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Por su parte, en otro evento fue entrevistado Ari Borovoy, quien ya ha declarado no saber nada de la bioserie del grupo. El director de Bobo Producciones aseguró que plasmará sus vivencias dentro y fuera del grupo en un libro próximo a publicarse:

“Lo empecé justo en medio de la pandemia, ha sido una historia muy linda la que me ha tocado vivir, estoy contento, entusiasmado, lo viví como lo tenía que vivir, me bajonée como tenía que suceder, regresé al tabaco con todo, tengo año y medio sin formar ni medio cigarrito.

Contendrá lo que he vivido, estoy empezando a escribir yo solito y eventualmente llegará un profesional a ponerle orden a todas las ideas, lo escribo principalmente para que no se ve olviden a mí las cosas porque sí guardo mucha información”, expresó.

Los últimos meses Borovoy se ha mantenido distanciado de sus compañeros de OV7 (Foto: Instagram)

Sobre este tema, Kalimba fue entrevistado y dijo confiar en que Borovoy escribirá “como se debe”:

“No me molesta, confío mucho en mis compañeros, sé que lo que tengan que decir lo dirán con el amor que nos conocemos, desde los calzones hasta los pelos de la cabeza y de todos confiaré con amor y si de alguien estoy seguro que tocará los temas como se debe”, finalizó.

