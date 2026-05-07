El homenaje de Jane Fonda tras la muerte de Ted Turner, su “exmarido favorito”: “Lo amé con todo mi corazón”

La actriz definió a Ted Turner como un hombre brillante, audaz y con un sentido del humor “desbordante” (REUTERS)

Jane Fonda rompió el silencio tras la muerte de Ted Turner, el magnate de los medios y fundador de CNN, fallecido el 6 de mayo de 2026 a los 87 años. La actriz, de 88 años, publicó un extenso y emotivo tributo en su cuenta de Instagram en el que repasó la huella que dejó en su vida el hombre con quien estuvo casada durante una década, entre 1991 y 2001.

“Irrumpió en mi vida, como un pirata gloriosamente apuesto, profundamente romántico y aventurero, y nunca volví a ser la misma”, escribió Fonda al inicio de su homenaje.

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En su declaración, la protagonista de Klute y Monster-in-Law describió la relación con Turner como una experiencia que la cambió de maneras profundas e inesperadas. Destacó, sobre todo, la vulnerabilidad que él le mostró desde el principio: “Me necesitaba. Nadie me había hecho saber jamás que me necesitaba, y no era un ser humano cualquiera el que me necesitaba: era el creador de CNN y Turner Classic Movies, quien había ganado la America’s Cup como el mejor navegante del mundo”.

Fonda subrayó que esa dinámica —sentirse necesitada y, al mismo tiempo, cuidada— fue transformadora para ella. “Ted Turner me ayudó a creer en mí misma. Me dio confianza”, escribió. “Los hombres como Ted se supone que no deben expresar necesidad y vulnerabilidad. [Pero] esa fue la mayor fortaleza de Ted, creo”.

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Jane Fonda despidió a Ted Turner con un emotivo mensaje en el que aseguró que lo amó “con todo su corazón”. (Instagram)

“Me enseñó más que cualquier otra persona o clase escolar, principalmente sobre la naturaleza y la vida silvestre, la caza y la pesca, pero también sobre los negocios y la estrategia”, añadió sobre lo que aprendió a su lado. Describió a Turner como “supremamente estratégico”, un hombre que había estudiado los clásicos en la universidad y conocía a fondo las estrategias de Alejandro Magno y Gengis Kan, habilidades que luego trasladó con éxito al mundo empresarial.

Igualmente llamativa fue su descripción de la competitividad de Turner: “Junto a Katharine Hepburn, Ted fue la persona más competitiva que he conocido”. Desde cuántas bajadas de esquí hacían en un día hasta cuántas hectáreas de tierra poseía, Turner convertía casi cualquier aspecto de la vida en una contienda. “Ted era un reto, pero siempre he estado dispuesta a los retos, y con Ted casi siempre valió la pena”, admitió.

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En uno de los pasajes más emotivos del texto, Fonda se despidió de Turner con una imagen llena de ternura y esperanza: “Lo amé con todo mi corazón. Lo veo ahora en el cielo con toda la vida silvestre que ayudó a salvar de la extinción: los hurones de patas negras, los perros de la pradera, los borregos cimarrones, el lobo gris mexicano, la manada de lobos de Yellowstone, el bisonte, el pájaro carpintero de cabeza roja y muchos más, todos reunidos en las puertas del paraíso, aplaudiéndolo y agradeciéndole haber salvado a sus especies”.

La actriz imaginó a Turner “en el cielo” rodeado de los animales que ayudó a proteger de la extinción (REUTERS/Mike Hutchings/File Photo)

Fonda también incluyó en su homenaje una cita de su amigo común Ron Olson: “Ted fue un gran maestro, muchas veces con el ejemplo. Nos desafió a pensar en grande y a actuar en pequeño”.

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“Descansa en paz, querido Ted. Eres amado y serás recordado”, concluyó la actriz y activista.

Una historia de opuestos que se complementaron

La historia de Fonda y Turner comenzó en 1990, poco después de que la actriz se separara de su segundo esposo, el político californiano Tom Hayden. Fue Turner quien tomó la iniciativa: consiguió el número de teléfono de Fonda y la llamó para invitarla a salir.

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Su relación captó rápidamente la atención de los medios, pues se trataba de dos personas aparentemente opuestas: él, un multimillonario conservador de Atlanta apodado “la Boca del Sur”; ella, un símbolo del Hollywood liberal con décadas de activismo progresista. Sin embargo, la conexión entre ambos era innegable. “Ted puede seguirme el ritmo. Es una persona muy, muy divertida, adorable y complicada”, dijo Fonda a People.

Fonda y Turner estuvieron casados durante diez años, entre 1991 y 2001, antes de divorciarse amistosamente. (REUTERS)

Se casaron en 1991 en la plantación de Turner en Capps, Florida, de 8.100 acres. Pero la dicha no duró mucho: apenas un mes después de la boda, Fonda afirmó haber descubierto una infidelidad de su marido. Pese a ello, la pareja continuó junta durante años, hasta que sus diferencias terminaron por separarlos definitivamente. En abril de 2001, Fonda presentó los papeles del divorcio, alegando que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”.

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A pesar del fin del matrimonio, Fonda y Turner mantuvieron siempre una relación cordial. En una subasta benéfica celebrada en 2001, el mismo año del divorcio, Fonda lo presentó ante el público como “¡mi exmarido favorito!”. Años después, en 2008, reafirmó ese vínculo: “Sigo teniendo una muy buena relación con él. La vida es demasiado corta para estar peleando”.