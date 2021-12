“Les dije que me iba a Alaska”: cómo guardó Kalimba el secreto de “Apache” en Quién es la máscara

El músico charló con Infobae México sobre "la gran aventura" de ponerse bajo la piel de un personaje de fantasía (Foto: Televisa)

“Me enamoré mucho de Apache”, así se sintió Kalimba cuando el vistoso personaje llegó a su vida como parte de su participación en ¿Quién es la máscara?, donde este domingo19 de diciembre fue revelada su identidad al coronarse como ganador del reality show de Televisa. El cantante platicó con Infobae México sobre su experiencia tras bambalinas y las enseñanzas que se lleva como persona.

“Para mí fue padrísimo cuando lo vi, me enamoré mucho del vestuario, me platicaron cómo era el programa y que yo tenía que crear una personalidad para eso, se me hizo muy tierno, muy divertido. Al segundo que me puse el vestuario inmediatamente me convertí en él. Ya me estaban grabando, tomando fotos, cuando me lo puse empecé a ser juguetón, divertido, amoroso, a conocerme a mí mismo. Quise jugar, y así lo presentamos en el escenario”, contó el músico sobre el mapache con penacho, a quien le dio una personalidad de indio mohicano.

“Tuve la posibilidad de pulirlo, y cuando me di cuenta que a los investigadores los estaba emocionando, un personaje honesto, atrevido, es de verdad poder ser quien eres a través de un personaje”, añadió el showman de 39 años.

El público ha visto crecer a Kalimba desde que comenzó su carrera en Chiquilladas, siguiendo su paso por el grupo La onda vaselina, luego OV7, y su carrera en solitario, por eso el intérprete de Tocando fondo quiso “despistar” al público presentando un personaje novedoso.

“En el momento de presentarme, desde el inicio no tenía que presentar al artista que ya conocen, no tenía que presentar lo que ya conocen de Kalimba. Me desprendí del artista, pero me hice más de la persona, al pensar las pistas para los investigadores, el cómo me gusta ser con el público, que disfruto con ellos cuando estoy en el escenario”, expresó el hermano de la también cantante M’Balia Marichal.

“Poderte parar con una máscara en realidad lo que hace es desenmascarar a la persona. A todos nos permitió decidir quién queremos ser sin que nadie supiera quiénes somos. Si te das cuenta de ese quien quieres ser es el de que los investigadores y el público se están enamorando, ahí cambia todo”.

Kalimba destacó las dificultades técnicas de ponerse bajo la botarga de Apache, pues para él “sí tenía una complejidad”: “Tenía garras, las patas, eso entorpecía mucho el movimiento, tenía mucho pelo, se me metía a la hora de respirar y se me metía a los ojos. Si se te movía un poquito la máscara ya no veías”, recordó.

Sobre “el secreto mejor guardado de la televisión”, el también DJ y standupero, tuvo que ocultar su identidad a su familia y amigos, quienes tuvieron sus sospechas; el artista tuvo que entrar en el juego:

“Les dije que me iba a ir a Alaska y no iba a tener señal. Los primeros capítulos todavía no estaba al aire y cuando arranca, personas que conocía, mi mamá decía ‘es mi hijo, yo lo parí, sé quién es, cómo habla, cómo se mueve, tiene que ser mi hijo’. Hubo personas que dijeron ‘yo sé que eres tú y sé que no me lo vas a decir y yo ‘decirte qué’. O sea tuve que jugar el mismo juego, de pretender no saber de qué estaban hablando”, confesó entre risas.

En el concurso, Kalimba coincidió con amigos suyos como Erik Rubín y Dulce María, pero nunca supo nada de la identidad de sus contendientes hasta que los vió en la transmisión en televisión: “El enigma constante es muy bonito hasta para nosotros, cuando sale al aire yo descubrí quiénes eran. Yo no sabía que había muchos de mis amigos ahí, estando al lado de ellos y no estaba ni enterado. Si guardas bien el secreto el programa sigue siendo icónico, es lo más importante”.