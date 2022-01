Kalimba sufrió discriminación por sus tatuajes, aretes y perforaciones

Kalimba tiene ascendencia cubana (Foto: Instagram)

Kalimba aprovechó el fin de la época navideña para expresar que siempre se debe apoyar a los demás y por ese motivo desde hace muchos años tiene una fundación que apoya a personas de diferentes comunidades en todo el país. A pesar de sus intenciones, el también actor mencionó que al crearla sufrió mucha discriminación por los tatuajes, aretes, perforaciones y el look que utilizaba ya que los patrocinadores no lo veían como algo “congruente”.

El integrante de la banda pop OV7 contó sobre ese pasado en su carrera profesional, ya que no entendía qué tenía que ver su apariencia física con su labor social:

“Desde que empecé mi fundación y quise empezar ayudar, sí había algunas puertas que no se abrían, porque volteaban a ver a una persona llena de tatuajes, el pelo muy llamativo, mi manera de vestir, muchos aretes y era como: ‘no sé si mi patrocinador y mi marca quiera poner su dinero aquí’, no lo veían congruente. Hubo un poquito de resistencia al principio”, mencionó el intérprete de éxitos como No Puedo Dejar De Amarte, Se Te Olvidó o Tocando Fondo.

Kalimba tiene más de 50 tatuajes en el cuerpo (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

El cantante aseguró que tristemente en México este tipo de situaciones pasa de manera muy seguida y que no importa si se trata incluso de una celebridad como él ya que el estigma sobre los tatuajes, perforaciones y vestimenta sigue siendo un tema muy complejo en la actualidad, a pesar de que ya se puede denunciar por discriminación.

El actor de doblaje que ha prestado su voz para películas como Chicken Little, Héroes verdaderos o Los Pitufos: La Aldea Perdida aprovechó el tema de conversación para contar cómo fue que nació su amor por los tatuajes, que actualmente son alrededor de 54 y que por sus diseños son muy halagados por sus fans.

“Debo tener ahorita 54, empecé con 4, nunca fue adicción. Yo siempre supe que iba a estar todo tatuado. Siempre he sido fan del rock, uno de mis ídolos es Axl Rose, quien tiene muchos tatuajes, creo que ahora ya tengo más que él, pero no es adictivo como la gente dice”, mencionó ante un grupo de reporteros.

Kalimba ha trabajado como actor de doblaje en más de 10 películas (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Aunque la discriminación es un tema muy delicado que llega a dejar secuelas de todo tipo en las personas que los sufren, el cantante aseguró que no es su caso ya que siempre se ha mantenido fuerte y se le “resbala” todo tipo de comentario que hagan contra él.

“No para nada, la sociedad ha sido así desde el principio de los tiempos. Ahorita estamos haciendo una obra que se llama José, El Soñador basada en el libro de la biblia sobre los dos personajes más importantes de la humanidad y del que parte la humanidad entera. Dios es negado, juzgado y no es aceptado, Jesús también lo fue, que más enseñanza tenemos de que durante todos los años eso va a pasar”, expresó Kalimba.

El cantante finalizó el encuentro asegurando que es por falta de conocimiento del ser humano sobre sí mismo que las personas cometen actos de discriminación y mandó un mensaje a todos sus detractores o gente que comete este tipo de comportamientos: “Tenemos que entender y saber cómo somos los seres humanos porque solo así lo podemos cambiar”.

El músico participó contra artistas como Lorena Herrera, Carlos Ponce o Dulce María (Foto: Televisa)

En semanas pasadas Kalimba participó en el reality show de Televisa Quién Es La Máscara, donde su personaje Apache se coronó como el gran ganador de la segunda temporada de dicha emisión. Sobre “el secreto mejor guardado de la televisión”, el también DJ y standupero, tuvo que ocultar su identidad a su familia y amigos: “Les dije que me iba a ir a Alaska y no iba a tener señal”, mencionó.

