La “Chupitos” suplió a Maribel Guardia en el teatro tras su contagio de COVID-19

Portada Maribel Guardia y la Chupitos/ Liliana Arriaga, Arath de la Torre, Hoy/ Maribel Guardia, COVID-19, La chupitos, Tenorio cómico

El 2022 inició con una nueva ola de contagios de coronavirus que ha impactado notablemente en el medio del espectáculo; Sabine Musiere, Kate del Castillo, Chantal Andere, Raúl Araiza y Maribel Guardia han sido algunos de los actores que recientemente dieron positivo a COVID-19. Tras lo sucedido, han hecho lo propio y se han ausentado de sus respectivos proyectos.

Fue hace unos días cuando Venga la Alegría confirmó que Maribel Guardia había contraído el virus por segunda ocasión. La intérprete de 62 años se había mantenido hermética ante la situación, pero hace unas horas compartió un video en su perfil de Instagram donde habló sobre su estado de salud y extendió un agradecimiento para Liliana Arriaga, mejor conocida como la Chupitos por el apoyo que le brindó.

La protagonista de Que madre tan padre comenzó su video explicando cómo fue que se dio cuenta de que estaba enferma: “Empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta”, contó.

La actriz agradeció el apoyo que recibió por parte de su compañera y dio detalles sobre su estado de salud

Debido a que presentó algunos de los principales síntomas que provoca el coronavirus, decidió someterse a una prueba de COVID-19 y obtuvo un resultado positivo, por lo que inmediatamente se aisló en su casa y avisó a las producciones donde se encuentra trabajando. La actriz explicó que no solo ella se encuentra contagiada, pues su nieto Julián también contrajo el virus.

“Gracias a Dios lo único que me dolía era la garganta y haciendo gárgaras con enjuague bucal, con eso me sentí muy bien, no he tenido ni dolores de cabeza ni temperatura, nada más he tomado paracetamol. Aquí nos dio a todos en la casa, solamente a los hombre no [...] pero a mi nieto sí, le duró dos días”, continuó.

La actriz cuenta con su esquema de vacunación completo, incluyendo una tercera dosis de refuerzo, y considera que le han sido de ayuda para enfrentar este nuevo contagio porque los síntomas han sido muy leves. Debido a la situación, se ausentó del Tenorio Cómico, por lo que la Chupitos interpretó a Doña Inés el pasado fin de semana.

Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

“Gracias a la ´Chupitos´ que este fin de semana hizo el papel de ´Doña Inés´, seguramente estuvo maravillosa, y ya me integraré a la telenovela y al teatro”, expresó Maribel en su video.

Por último, Maribel Guardia extendió una invitación para sus siete millones de seguidores en Instagram, pidió que ante cualquier síntoma mejor acudan al médico y se resguarden en sus hogares, esto con la intención de no seguir propagando el virus y pueda afectar a las personas que no están vacunadas.

El video fue retomado durante la transmisión de Hoy, donde Liliana Arriaga acudió como invitada especial. La comediante mencionó que le brindó el apoyo a su compañera porque está enferma, pero con su conocido sentido del humor, le reclamó por sus vestidos, pues aseguró que quedaron grandes.

(Foto: Instagram/@tenorio_comico)

“Le eché la mano porque está malita, está malita doña Maribel, entonces si lo hice con mucho gusto, pero estoy enojada...es que me hacen grandes los vestidos, me quedó flojo [...] de mangas me la rompe”, dijo.

Entre risas, Liliana Arriaga comentó que sufrió un tipo de rechazo por parte de uno de sus compañeros. Según contó la actriz, Claudio Herrera, quien personificó a Don Juan en la presentación del Tenorio Cómico del fin de semana pasado, no habría querido besarla.

“Me cambiaron hasta ´Don Juan´, era Claudio Herrera, se cotizaba él conmigo el me hacia el feo, o sea, hello. Él no quería conmigo como si estuviera muy guapo. No quiso beso ni nada”, comentó la Chupitos.

SEGUIR LEYENDO: