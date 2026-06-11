Criminal que mató a su padre a machetazos fue enviado a prisión: la víctima tenía 87 años

El sujeto atacó a su propio padre con un machete - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez de control de garantías de Montería ordenó que un hombre fuera enviado a prisión, debido a que es investigado por homicidio agravado tras la muerte de su padre durante una riña ocurrida el 4 de junio de 2026 en el municipio de Ayapel (Córdoba), según un informe oficial de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en una vivienda del barrio Bonanza, en la que se encontraba la víctima, identificada como Victoriano Navarro, de 87 años, que fue atacado por su hijo con un arma cortopunzante tipo machete.

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Las alertas de la comunidad permitieron que uniformados de la Policía Nacional capturaran al agresor, llamado Enuar Manuel Navarro Argumedo, en el lugar de los hechos. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En audiencias preliminares, el procesado negó su responsabilidad frente a los cargos, precisó la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, un juez tomó la decisión de enviarlo a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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El reporte oficial precisó que el fatal ataque ocurrió por un desacuerdo entre los dos miembros de la familia: “En medio de la discusión el señalado agresor, hijo de la víctima, habría agredido al adulto mayor con un arma cortopunzante”.

Un juez envió a prisión a un hombre por matar a su padre - crédito Fiscalía General de la Nación

Violento ataque a machete terminó en fatalidad en Atlántico

Una disputa por la venta de una herencia dejó a un hombre muerto, a su hermano capturado y una investigación penal abierta en Barranquilla. La víctima fue identificada como Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, que fue asesinado en la noche del domingo 17 de mayo de 2026 en el barrio Las Palmas, en el suroriente de la ciudad, después de que su hermano Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años, lo atacara con un machete, de acuerdo con las autoridades.

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El hecho ocurrió en la propiedad que era objeto de la disputa, donde la víctima estaba descansando cuando fue sorprendida por el agresor. La captura se produjo minutos después en el mismo lugar y el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El adulto mayor tomó el machete y atacó a su familiar - crédito Colprensa

De acuerdo con los reportes recogidos por Impacto News y El Heraldo, Adalberto Gutiérrez Peña entró al inmueble visiblemente alterado y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Tras una discusión vinculada con desacuerdos personales y económicos, tomó un machete y atacó a su hermano, causándole heridas graves.

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Alfredo Antonio Gutiérrez Peña alcanzó a salir de la vivienda para pedir ayuda, pero se desplomó en la parte externa del inmueble y murió allí. Los vecinos salieron alertados por los gritos y avisaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla, que desplegó un operativo para atender el caso.

Según las autoridades, el enfrentamiento entre los dos hermanos se originó por la intención de vender una vivienda heredada tras la muerte de sus padres. Los familiares dijeron a los investigadores que ese conflicto había deteriorado la convivencia y alimentado resentimientos entre ambos. Además, se indicó que el atacante actuó en estado de embriaguez.

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Las autoridades piden a los ciudadanos tener respeto por la vida - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El caso generó preocupación entre los habitantes del sector porque se trató de un episodio de violencia intrafamiliar que involucró a un adulto mayor de 72 años que era reconocido entre la comunidad porque había vivido en el sector toda la vida.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades realizaron un llamado al respeto por la vida y pidieron que este tipo de conflictos se traten con intervención oficial, pues los ciudadanos pueden exponer sus casos en las Comisarías de Familia y así obtener asesoría de la mano de expertos para evitar nuevas peleas que puedan llegar a terminar en una tragedia.

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