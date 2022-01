Fernanda Castillo habló sobre su contagio de COVID-19: “Ya lo logramos”

Fernanda Castillo superó su contagio por COVID-19 (Foto: Instagram/@fernandacga)

Fernanda Castillo aclaró por qué no estuvo presente en redes sociales por un tiempo. La actriz de Enemigo íntimo informó que había dado positivo a coronavirus. La celebridad destacó que sí tuvo síntomas, por lo que decidió aislarse. De igual modo, compartió el momento en que se aplicó nuevamente la prueba PCR, misma que ya arrojó un negativo.

“He andado un poquito ausente porque resultó que tenía COVID. En las últimas pruebas que nos hicieron salí positiva y un poco como todos en la familia, tuvimos síntomas, nos aislamos”, destacó para sus seguidores en Instagram.

La celebridad de cintas como Ya veremos y Mi pequeño gran hombre relató que en varias pruebas de antígenos había salido negativa, pero los malestares que tuvo la hicieron dudar. Como ya ha sido resaltado, este tipo de evaluaciones clínicas pueden dar falsos negativos.

El momento de la aplicación de la prueba PCR (Foto: Instagram/@fernandacga)

“Para toda la gente que tienen síntomas y se hacen una de antígenos, están saliendo negativas. No está saliendo mucho esta variante (Ómicron) en las pruebas de antígenos. Asegúrense y háganse una de PCR”, recomendó Castillo.

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR por sus siglas en inglés, tienen un mayor grado de precisión. La histrión señaló que recientemente se hizo una de este tipo, cuando ni ella, ni su familia, presentaban ningún síntoma de COVID-19.

En otras actualizaciones de Instagram, Castillo grabó el momento exacto donde se le realizó el diagnóstico. Fernanda contrató el servicio médico con una empresa privada, la cual envió a personal especializado para desempeñar dicha actividad.

El pequeño Liam tomó al oxímetro como juguete (Foto: Instagram/@fernandacga)

En la aplicación, Fernanda Castillo no presentó ninguna molestia. El encargado sanitario le preguntó si le había lastimado, a lo cual la celebridad de cine y televisión respondió que no.

Pese a tratarse de un momento complicado, la actriz lo tomó con responsabilidad y gozó tiempo junto a su familia. Incluso durante su aislamiento voluntario, la celebridad compartió un momento cómico junto a su bebé. El pequeño Liam, quien portó un suéter de dinosaurio estaba jugando con un oxímetro, instrumento que ayuda al monitoreo del nivel de oxígeno.

Los resultados más recientes que compartió Fernanda Castillo (Foto: Instagram/@fernandacga)

En su más actual story, Fernanda compartió la grata noticia que dio negativa a su más reciente evaluación médica. “Ya lo logramos”, escribió sobre los resultados de la prueba PCR. Según lo visto en el informe, las conclusiones no tardaron ni un día en ser otorgadas.

Cabe destacar que Fernanda Castillo cuenta con su cuadro completo de vacunación. Mediante su cuenta de Instagram, la intérprete actoral se enorgulleció al notificar su inmunización. “Agradecida por tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean”, destacó mientras posó con su brazo al descubierto, dejando ver dónde la vacunaron.

“Si tienes la opción, si puedes decidir, vacúnate por todos los que ya no pueden o ya no están”, recomendó la actriz de la serie El señor de los cielos. Por otro lado, Castillo se recuperó de manera favorable tras tener unas complicaciones posparto.

(Foto: @fernandacga/Instagram)

A mediados del año pasado, tras dar a luz a su bebé, Fernanda sufrió una hemorragia obstétrica y dos paros cardíacos, por lo que su salud estuvo bastante delicada. Por varios días, estuvo en vigilancia médica en el Hospital Español, ubicado en la Ciudad de México.

Posterior a sanar del momento donde casi perdió la vida, Fernanda Castillo reflexionó con una serie de postales en sus redes sociales. “Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, escribió.

“Mi respeto de pie a todas las madres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor más grande y más poderoso que puede haber”, mencionó para su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores.

