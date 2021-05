“Hay días difíciles”: el duro mensaje de Fernanda Castillo que alertó a sus seguidores

La actriz Fernanda Castillo anunció que tiene un problema de salud. A través de redes sociales, la intérprete de múltiples roles admitió que no sabe como enfrentar el problema la aquejó durante los últimos días y cientos de usuarios le mostraron apoyo.

Desde su cuenta de Instagram, Fernanda admitió que un problema de salud afectó su estado anímico. Sin embargo, no dio más detalles sobre su estado de salud ni la aflicción que causó.

“Hay días difíciles... días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?”, comenzó.

“Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ‘¿por qué a mí?’, tal ves la respuesta es: ¿por qué no?”.

FOTO: Instagram/@fernandacga

Sin embargo, la actriz de Enemigo Íntimo aclaró que su estado actual no tiene nada que ver con la dura situación que enfrentó a finales del año pasado, cuando tuvo que ser hospitalizada tras parir a su bebé por una hemorragia obstétrica que casi le cuesta la vida.

“No escribo esto para crear preocupación (no es covid, ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque agradezco sus buenos deseos y mensajes)”, continuó en la publicación junto a un retrato en blanco y negro. “Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso”.

“Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, concluyó Fernanda.

A principios de este mes, la actriz de que participó en la serie El Señor de los Cielos regresó al set de grabación. A través de sus redes sociales, Fernanda anunció que tuvo la oportunidad de dar vida a una madre, lo cual le sentó bien después de que se convirtió en una.

(Foto: @fernandacga/Instagram)

“Hace unas semanas regresé al set después de meses de pandemia, embarazo y ser mamá de Liam”, comenzó. “Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho miedo de haber olvidado como se hacía (...) lo bueno es que mi personaje era mamá, así que por primera vez, en años de interpretar mamás, ahora estaba segura que sabía como se sentía”.

En ese entonces, la actriz también se sinceró sobre las dificultades que enfrentó para regresar a trabajar y poner balancear la actuación con su nuevo rol como madre: “Como me costó salir de mi casa con una mezcla de necesidad de libertad y culpa (...) pasé mis noches de filmación tratando de aprender a hacer un balance entre una nueva independencia y checar la aplicación del cel para ver a Liam”.

Finalmente, Fernanda lanzó un mensaje de solidaridad a las madres trabajadoras: “Eso me hizo pensar en todas esas mujeres que no pueden elegir, que tienen que soltar a sus bebés desde los primeros meses para salir a trabajar para mantenerlos, para conservar sus trabajos en una sociedad que muchas veces no las entiende ni valora por el proceso que acaban de pasar o simplemente porque desean seguir ejerciendo su profesión”.

“Mi respeto absoluto y sororidad con ellas que se sobreponen y terminan sacando tiempo, energía y entrega de donde sea para sus hijos”, concluyó.

