Dulce María confesó que le dio un beso de lengua a Kuno Becker: “Nadie me dijo que eso no se hacía”

Dulce María nació en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1985 (Fotos: Instagram/@kunobp/@dulcemaria)

Dulce María ha participado en diversos programas de YouTube en las últimas semanas donde ha confesado más de un dato interesante sobre su vida profesional y privada. Ahora la RBD confesó que fue en la telenovela Primer Amor… a 1000 x hora que dio su primer beso ante las cámaras de la mano de Kuno Becker pero al ser primeriza le metió la lengua causándole gran pena.

La cantante de éxitos como O Lo Haces Tú O Lo Hago Yo, Antes Que Ver El Sol o Ya No le mencionó a Karla Díaz en su programa Pinky Promise cómo fue la vergonzosa escena en la que la mexicana aprendió cómo deben ser los besos en la televisión:

“La primera vez que tuve que besar a alguien fue en Primer Amor… a 1000 x hora y fue con Kuno Becker. Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso, entonces yo le preguntaba al director que creo que era Pardo [...] Yo no sé, yo nunca he dado un beso en una novela , entonces ‘¿qué hago?’ y me dice ‘no tú llega y lo besas’, pero le digo ‘¿así como normal?’ y me dice ‘sí’ y pues fue como ‘okay, está bien, bueno’”; empezó a relatar la también actriz.

Dulce María cuenta con 4 discos de estudio como solista (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Todo se hizo mucho más incómodo cuando se dio cuenta que lo había realizado mal, no por el mismo Kuno Becker sino por toda la gente de producción que le hicieron notar con gestos y miradas que así no se daban los famosos “besos de novela”:

“Yo llegué y lo hice y ni cuenta me di hasta que lo vi, de que todo mundo estaba viendo que había sacado la lengua yo y de verdad que oso me dio”, expresó.

La también compositora mencionó que después de esta incómoda escena le dio tanta pena que no quería salir de su hogar, pero reafirmó que fue por su inexperiencia y que nadie la asesoró bien antes de hacerlo, el motivo por el que ella le dio ese tipo de beso al actor:

Dulce María inició su carrera como artista a los 5 años de edad

“Obviamente yo no quería salir de mi casa nunca, estaba muerta de pena, porque nadie me dijo que eso no se hacía” , confesó la protagonista de telenovelas como Clase 406, Verano de Amor, Muy padres o el fenómeno juvenil Rebelde (2004).

En el mismo programa Dulce María relató que durante la época en que fue integrante de Jeans, ahora conocido como JNS, durante su primer tour sus integrantes le preguntaron sobre aspectos muy privados de su vida, como si ya había tenido relaciones íntimas a lo que ella fue contundente:

“Fue algo que a mí ahora me da mucha risa. Cuando yo entré a Jeans, que fue antes de Rebelde obviamente, fue cuando yo iba a cumplir 15 [...] entonces un día que fue creo la primera como gira que tuvimos me decían ‘bueno ahora nos vas a contar…’ ja,ja,ja así las 4 sentadas, ‘ahora nos vas a contar si ya fue tu primera vez’ y así decían ‘anda ya cuéntanos’ y no sé qué tanto”, platicó.

Karla Díaz y Dulce María formaron parte de Jeans al mismo tiempo (Foto: Instagram@dulcemaria/@karladiazof)

La expelirroja mencionó que les dejó en claro que eso todavía no pasaba en ese momento y aprovechó para “balconear” a Karla Díaz -quien es integrante de JNS- sobre un secreto que le confesó en ese momento:

“Yo les decía ‘es que de verdad todavía no’ pero así me iban diciendo cosas y entonces me acuerdo que hay algo de Karlita que yo no podía con la risa que me dijo: ‘Yo la verdad te voy a decir algo, a mí ya me agarraron una pompi’”, declaró la cantante entre risas.

