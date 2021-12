Ari Borovoy no regresará a la actuación después de ser empresario

Ari Borovoy afirmó que no regresará a la actuación después de probar ser empresario Ari Borovoy (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el 2021 se ha presentado como uno de los años más complicados en la carrera profesional y vida privada de Ari Borovoy, el ex integrante de OV7 también ha logrado triunfar como empresario y productor. El creador del concepto musical “Los 90´s pop tour” mencionó que no regresaría al mundo de la actuación después de haber probado su capacidad para dirigir y crear exitosas giras, obras de teatro y representar cantantes.

Aunque Ari Borovoy participó en una serie de televisión en el año 2015, su última telenovela fue Verano de Amor donde compartió créditos con la RBD Dulce María. En entrevista con el programa de espectáculos Sale El Sol el cantante mencionó que debido a la mala experiencia que tuvo en su camino por la actuación no regresaría a la actuación a pesar de que ahora hasta productor de teatro y televisión es:

“Realmente cuando empecé a actuar me estrené en teatro, después quise hacer televisión y quise hacer cine para entender un poquito como se hace. Yo tengo muchas ‘chinches’ e inquietudes ¿no?, entonces definitivamente no regresaría a actuar después de haber conocido lo que puedo lograr como empresario y como productor”, mencionó el cantante al programa donde participa Gustavo Adolfo Infante.

Ari Borovoy debutó en el mundo de los melodramas en el año 2000 dentro de Televisa

Ari Borovoy debutó en el mundo de los melodramas en el año 2000 dentro de Televisa ya que la empresa tenía un contrato directo con la representación de la banda musical a la que pertenece así como eran los encargados de promocionar y distribuir su música por todo el país. De esta manera Borovoy entró al elenco de la telenovela Locura de Amor donde precisamente OV7 interpretaba el tema principal: Enloquéceme.

Para el año 2003 Ari tomó un descanso del mundo musical y participó en Clap… El Lugar De Tus Sueños donde consiguió un papel protagónico de la mano de Ana Layevska, Lidia Ávila, Kika Edgar y Fernanda Castillo. Esta fue una telenovela juvenil que fue sucesora a Amor A Mil Por Hora que fue el segundo refrito de Quinceañera, protagonizada por Thalía y Adela Noriega, y antecesora al clásico Clase 406.

Ari participó en "Clap… El Lugar De Tus Sueños" donde consiguió un papel protagónico (Foto:Instagram/@tlnovelasjuveniles)

Aunque los fanáticos de la música pop en español siempre soñaron en una colaboración entre OV7 y RBD lo más cercano a eso fue la participación de Ari Borovoy en su serie RBD La Familia. El cantante participó en toda la primera temporada siendo uno de los pretendientes sentimentales de Anahí, con quien en la vida real mantiene una gran amistad pues han sido amigos desde la infancia y estuvieron juntos durante sus primeras salidas a bares nocturnos según lo contado por ambos en el podcast Están Ahí.

Actualmente muchos se ha dicho del distanciamiento entre los integrantes de OV7, y aunque aún no hay nada claro en torno al regreso a los escenarios de la banda pop, lo que parece ser un hecho es la realización de su bioserie.

Ari Borovoy aseguró que plasmará sus vivencias dentro y fuera del grupo en un libro próximo a publicarse (Foto: Instagram)

Ari Borovoy ya ha declarado no saber nada de la bioserie del grupo. El director de Bobo Producciones aseguró que plasmará sus vivencias dentro y fuera del grupo en un libro próximo a publicarse:

“Lo empecé justo en medio de la pandemia, ha sido una historia muy linda la que me ha tocado vivir, estoy contento, entusiasmado, lo viví como lo tenía que vivir, regresé al tabaco con todo, tengo año y medio sin formar ni medio cigarrito. Contendrá lo que he vivido, estoy empezando a escribir yo solito y eventualmente llegará un profesional a ponerle orden a todas las ideas, lo escribo principalmente para que no se me olviden a mí las cosas porque sí guardo mucha información”, expresó.

