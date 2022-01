RBD: Viralizaron estética “Mía Colucci” y Anahí lo aprobó

Anahí mostró su aprobación desde Twitter (Foto: Ig @anahi/Twitter @thelmijuay)

Rebelde regresó para quedarse y, tras el estrenó del reboot de la nueva serie de Netflix, algunos nombres de la telenovela mexicana de 2004 volvieron a surgir.

Uno de ellos fue el de Mía Colucci, personaje interpretado por Anahí y que fue uno de los más representativos para aquella generación. Este papel es uno de los más queridos por los fanáticos de RBD ya que trataba de una joven con actitud que resaltaba de sus compañeras y siempre estaba a la moda.

Es por ello que los internautas no desaprovecharon la oportunidad de mostrar la devoción de algunos seguidores y compartieron una imagen de una estética que lleva el nombre ni más, ni menos de Mía Colucci.

“No me lo van a creer #RebeldeNetflix #Rebelde #RBD @Anahi” escribió en Twitter una usuaria que colocó una fotografía donde se ve un edificio color verde y en la planta baja se puede observar la peluquería en honor a este peculiar personaje de Rebelde.

Ante esta situación, los internautas no tardaron en reaccionar y halagaron el nombre del negocio, además de enviarle emotivas palabras a Anahí.

Usuarios se emocionaron con la estética (Foto: Twitter @thelmijuay)

“Que bonita una estética con el nombre de mía Colucci me gusta mucho guapa Anahí”, “lo mas hermoso de mi vida apareciste te estaba extrañando mi amor se te extraña mucho no desaparezcas mas”, Un día mi papá se levantó preguntándome “Quien es Mía Colucci???, Es que estaba soñando a una muchacha con ese nombre” Y pues me dio risa porque ni novelas ve”, fueron algunos de los comentarios que abundaron.

Pero la situación no terminó ahí, ya que Anahí citó el tuit y comentó algunos emojis de manos realizándose la manicura.

Chumel Torres se apresuró a contestarle a la actriz y en tono sarcástico felicitó a Anahí por el local de la imagen viral.

“Muchas felicidades y suerte en este nuevo negocio”, remarcó el conductor del Pulso de la República.

Así, otros cibernautas le siguieron el juego al comediante y recordaron algunos momentos embarazosos de la ex RBD: “ojalá funcione mejor que las enfrijoladas”.

Cabe recordar que la nueva versión de Rebelde generó todo tipo de críticas entre los nuevos y antiguos protagonistas de la serie.

Ahora la joven actriz Azul Guaita es quien tomó la responsabilidad de también interpretar a una protagonista similar a Mía Colucci, aunque con el nombre de Jana Cohen Gandía.

Azul recordó cuando visitó el prestigiado colegio y posó junto a Mía Colucci (Anahí), personaje que años después ella relevó (Foto: Instagram/@azulguaita)

En medio de las comparaciones que han surgido entre la primera y la recién estrenada segunda versión de la telenovela, internautas retomaron fotografías que Azul compartió en su cuenta de Instagram antes de que se anunciara quién sería quién en el Rebelde de Netflix.

Las imágenes se remontan a cuando Anahí utilizaba el característico uniforme de la Elite Way School hace más de 10 años y Guaita era una niña que no superaba los 8 años.

Pese a que ambas actrices no llevaron a la pantalla el mismo personaje, no han faltado los comentarios de cibernautas que confrontan la actuación de las dos debido que tanto Mía como Jana son jóvenes que resaltan por su comportamiento, voz e interés por la moda.

Azul Guaita, mexicana de 20 años, comenzó su carrera artística unos años después de su nacimiento, haciendo comerciales. A los 17 años fue que finalmente obtuvo su primer papel entre los estelares con Mi marido tiene familia, en su segunda temporada al lado de Gabriel Soto. Desde que se integró la mencionada producción, la actriz ha tenido que vivir alejada de sus padres quienes residen en República Dominicana.

