Rebelde Netflix: los mejores memes que dejó y las críticas por la nueva versión de “Sálvame”

Rebelde Netflix inició grabaciones a finales del 2020 (Foto:Intagram/@soyrebeldenetflix)

La nueva versión de Rebelde ha enloquecido las redes sociales pues desde su anuncio en 2020 la expectativa de cómo se iba adaptar la telenovela juvenil más famosa de Televisa era muy alta. Con su estreno oficial en la plataforma de streaming Netflix han comenzado a llegar los mejores memes y una ola de críticas que desaprobó la nueva versión de Sálvame, el tema más exitoso de RBD.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

El reto era muy complicado desde que la empresa de streaming más importante del mundo optó por hacer una nueva versión en formato serie de un melodrama que duró más de 2 años al aire; así como retomar la historia de Rebelde (2004) cuando Netflix incluso hizo un video en 2016 burlándose de la salida de dicha telenovela porque Televisa la quería incluir en su versión digital Blim TV.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Al haber iniciado de esa manera, los fans de la agrupación RBD, Britney Spears y Selena Quintanilla no perdonaron no soportaron la idea de que clásicos como Solo Quédate En Silencio, Baby One More Time o Si Una Vez fueran interpretados por personas de diversas nacionalidades y que en su mayoría no cuentan con una trayectoria importante en la música o la actuación.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Lo que sonaba como algo lógico de ser incluido y a la vez su prueba de fuego era ver qué se le haría al clásico pop Sálvame, pues esta canción desde su lanzamiento en 2004 se ha convertido en el referente más grande de RBD, incluso cuando en 2020 el catálogo de la banda fue liberado de manera física y digital dicha melodía se convirtió en la más descargada y reproducida.

(Foto: Twitter)

Aunque los fans de la nueva versión aseguraron que todo se trata de perspectivas de generaciones, el público que creció con la canción reprobó que las modificaciones que se le hicieron terminaron dándole un toque “feliz” a una melodía que muchos llaman como “corta venas”.

(Foto: Twitter)

“No puedo creer que hicieran de una canción que es para terminar una relación un cover sin sentido”, “De verdad todos cantando Sálvame, cuando era claro que solo uno podía hacer eso como Anahí”, “Yo era de los que creía que Televisa hacia basura, pero Sálvame 2004 es arte. Esto no.”, “Me da coraje porque mínimo debieron respetar esta canción que es tan importante para muchas generaciones”, “Después de ese Sálvame no espero nada ya de Netflix y su intento de RBD”, escribieron usuarios en Twitter.

(Foto: Twitter)

La ausencia de Anahí y su interpretación en la canción también provocó que la RBD sea tema de conversación entre grandes y chicos, pues a pesar de que la canción pertenece a la banda, sus seguidores consideran que es gracias a ella que tuvo el éxito que ha mantenido hasta la actualidad.

(Foto: Twitter)

“Existen canciones que nadie se imagina que sean interpretadas sin la persona original y aunque no me cierro a los covers, esto no fue un acierto sin Anahí”, “Anahí puede que no le guste a muchos pero ella es quien le dio ese sentido a Sálvame”, “Sálvame sin Anahí es como escuchar All I Want for Christmas Is You sin Mariah Carey”, expresaron en redes sociales.

(Foto: Twitter)

La nueva banda está compuesta por Azul Aguaita que interpreta a la nueva Mia Colucci -personaje que le diera fama internacional a Anahí-, Sergio Mayer Mori hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer, Andrea Chaparro hija del comediante Omar Chaparro, Jerónimo Cantillo un actor colombiano, Franco Masini quien interpreta a Luka Colucci un guiño al personaje interpretado por la cantante de Corazón de Bombóm, Lizeth Selene que le da vida a Andi, Alejandro Puente quien cobró popularidad por la serie El Club y Giovanna Grigio una actriz brasileña.

SEGUIR LEYENDO: