Alfonso Herrera aconsejó a la nueva generación de “Rebelde”: “Revisen bien sus contratos”

El actor mexicano Alfonso Herrera. EFE/José Méndez/Archivo

Hace unas horas, el actor mexicano, Alfonso Herrera, envió sus mejores deseos a los protagonistas de la nueva versión de Rebelde y aprovechó el espacio para aconsejarlos de una manera muy contundente. Esto luego de que Dulce María contó que recibieron una paga insuficiente durante su trabajo en la telenovela producida por Televisa.

A través de su cuenta de Twitter, Poncho, como también se le conoce, retomó un tuit promocional con imagenes de la serie de Netflix y escribió junto a un emoji de un guiño: “¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos”.

El tuit del actor que interpretó a Miguel Arango en la ficción juvenil, alcanzó más de 50 mil likes, al momento, y causó múltiples reacciones en la red social.

FOTO: Twitter/@ponchohd

Mientras algunos usuarios aplaudieron el ánimo que envió a los protagonistas de la nueva versión del drama juvenil basado en la telenovela argentina, Rebelde way, que se estrenó el 5 de enero de este año, también hubo quien opinó que el comentario pudo ser un tanto malagradecido con el programa que lo “lanzó a la fama”.

Esto ocurrió a tan solo una semana de que la RBD, Dulce María, quien interpretó a Roberta Pardo, reveló detalles del contrato laboral que se celebró entre la empresa que produjo la telenovela en el 2004 y los adolescentes que protagonizaron el culebrón. Mismo que fue especialmente perjudicial para estos últimos.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete contó que el sueldo que todos los integrantes de la agrupación recibieron fue bajo en comparación con las ganancias que se obtuvieron por explotar su imagen. Sin embargo, eran muy jóvenes para entenderlo; razón por la que pudieron aventajarlos.

La hija de Dulce María nació en diciembre de 2020 (Foto: Instagram/@dulcemaria)

No fue sino hasta el último año del proyecto que hubo cierto descontento al interior de la agrupación, lo que los llevó a reunirse para organizarse y presionar a la televisora para que hubira un buen trato laboral.

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo superfuerte, porque ganábamos superpoquito”, contó la famosa actriz según consta en el video disponible en el canal de YouTube del también locutor de radio.

“Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, continuó Dulce, quien además relató que posteriormente la agrupación pidió a los directivos de la televisora que se les emparejara el sueldo.

Foto: @rbd_musica / IG.

A raíz de esto, Dulce y el resto del elenco obtuvieron un trato de exclusividad por parte de Televisa, puesto que ahora se “invertía más” en ellos. Sin embargo, esto ocurrió sólo durante el último año que trabajaron juntos.

Asimismo, Dulce contó que en realidad ha generado más ingresos durante estos últimos años desde casa, utilizando su cuenta de Instagram, que en cualquier otro trabajo, incluyento el papel que interpetó durante casi tres años en Rebelde y, posteriormente, cuando se formó la banda que se desprendió de la telenovela, RBD.

“Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, contó la ex RBD, quien además confesó que la única manera de poder adquirir propiedades a su nombre fue utilizado los ahorros de toda su vida, mas no porque el salario que obtuvo por ser Roberta Pardo fuera bueno, contrario a lo que se creería.

