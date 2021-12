Dulce María y su experiencia sin casa disquera: “Antes de ti hay 20 artistas más”

La hija de Dulce María nació en diciembre de 2020 (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Dulce María se encuentra en medio de la promoción de su más reciente sencillo, el tema Amigos con derechos, extraído de su álbum Origen, con el que la compositora vuelve a las escena musical tras una pausa derivada de la pandemia y su reciente maternidad.

La canción es un dueto con Marília Mendonça, la superestrella brasileña que sufrió un accidente aéreo que le quitó la vida en noviembre pasado al estrellarse la avioneta en la que viajaba para dar un concierto en el estado de Minas Gerais, sureste de Brasil.

Sin conocer personalmente a la reina del sufrimiento, como era conocida la recordada artista de 26 años, Dulce María logró grabar dos versiones, una es español y la otra en portugués, al lado de Marília.

Dulce María y Marília Mendonça presentan el tema ''Amigos con derechos'' (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Infobae México platicó con la famosa Rebelde sobre su conexión especial y la hermandad femenina que percibe con la fallecida ganadora del Grammy Latino.

“No la conocí personalmente. A veces las cosas las dejamos para mañana y luego ya no hay mañana”, comenzó a recordar la también actriz.

“Cuando me enteré de su muerte entré en shock, dije ‘por qué me dejó las canciones grabadas, dejó todo listo antes de irse’. Como es algo delicado, le preguntamos a su gente y dijeron que sí querían sacar la canción porque era algo que Marília había querido y que sacáramos la versión en español”

Dulce encontró tanta conexión con Marília hasta en la música y el mensaje de las canciones de ambas. A pesar de que las cantantes no se vieron nunca, la mexicana confía en que “algún día se encontrarán”.

La cantante había destacado en su país y estaba en el tope de popularidad cuando sufrió el lamentable accidente (Foto: Archivo)

“Ella cantaba sertanejo, que es como country. Este disco mío es folk y tiene toquecitos country, es todo muy raro, todo va tejiéndose”, dijo sobre el sonido del tema que fue presentado en horario estelar en Brasil, donde Dulce María cuenta con una sólida base de fans que la han seguido desde sus días como “Roberta Pardo” en la telenovela de Televisa que llegó a múltiples países y generó el llamado ‘fenómeno RBD’.

Al tiempo, la artista de 36 años se ha alejado de ese ritmo de vida vertiginoso de promoción y giras extenuantes con el lanzamiento de forma independiente de Origen, con el que ha tomado las riendas de su tiempo, sus prioridades y el cuidado de su bebé María Paula, de un año.

Sobre el hecho de ser una artista independiente sin el respaldo de una casa discográfica, Dulce María reflexionó:

“Tiene sus cosas muy satisfactorias y bonitas, en mi caso es todo el apoyo que me han dado mis fans y la libertad artística de poder decir lo que tú quieras decir y sacar las cosas cuando es necesario, sacarlas sin tener que esperar a que te digan, ‘no, pues antes de ti están 20 artistas más’, esa parte está padre porque tengo esa libertad”.

María Paula es la única hija de la actriz y cantante (Foto: Instagram/@dulcemaria)

La cantante de No pares e Inevitable admitió las ventajas de difusión de la industria del disco, pero recalcó el hecho de sentirse “dueña de su tiempo”

“Por otro lado, claro que hace falta la promoción tradicional, en radio, muchas inversiones en cosas y la estructura que generalmente tiene una disquera. Todo tiene sus pros y sus contras, pero como justo yo vengo de todo eso, para mí ahorita está siendo bastante relajado y disfrutarlo, poder hacerlo de esa forma además por la maternidad.”

Dar vida a “Leona” fue todo un reto para la cantante, especialmente por separarse de su bebé por primera vez (Foto: Televisa)

En noviembre de 2019 Dulce se casó con el cineasta Paco Álvarez. Siete meses después anunciaron que estaban esperando a su primer bebé. María Paula nació en diciembre de 2020.

“Si estuviera en una disquera o en otra empresa, que me dijeran ‘perdón, pero ahorita tienes que ir a no sé dónde’, pues no podría. Esta modalidad me permite estar regresando a la música y poder estar presente con mi bebé”, contó.

