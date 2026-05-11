Detienen en Tláhuac a dos sujetos tras amenazar a familia para exigir dinero y camionetas

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir, pero fueron alcanzados y detenidos en el lugar, detalló la SSC. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Dos hombres fueron detenidos en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, luego de ser señalados por presuntamente amenazar a una familia para exigir la entrega de vehículos y documentación relacionada con un inmueble, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en el pueblo de San Andrés Mixquic, en un domicilio ubicado entre las calles Camino Real a Axolocalco y Luz María Aguilar, donde los sujetos habrían arribado para intimidar a los habitantes del lugar.

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De acuerdo con la SSC, los señalados presuntamente amenazaron a la familia con un arma de fuego y exigieron la entrega de dos camionetas, así como las facturas de los vehículos y los papeles de la propiedad.

Elementos de la SSC acudieron al sitio tras una alerta de emergencia y, al llegar, observaron a los dos hombres mientras presuntamente mantenían sometidos a los habitantes del domicilio.

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Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir, pero fueron alcanzados y detenidos en el lugar, relata el informe de la SSC.

Durante la intervención, los oficiales realizaron una revisión preventiva y aseguraron un arma de fuego corta con cargador, 17 cartuchos útiles y tres teléfonos celulares, los cuales fueron reconocidos por las víctimas, según la dependencia.

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Los detenidos, de 30 y 34 años, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

La SSC informó además que el detenido de 34 años cuenta con un antecedente administrativo por una falta cívica registrada en 2018, relacionada con obstrucción en la vía pública.

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