Cuál es el proyecto que podría unir a Belinda y Danna Paola en un escenario

Alejandro Gou nuevamente buscará unir a Danna Paola y Belinda en una puesta en escena (Foto: Instagram @dannapaola/@belindapop)

Pese a que Danna Paola y Belinda son dos de las estrellas del pop mexicano con mayor fama, no han trabajado juntas debido a una supuesta enemistad que mantendrían. No obstante, Alejandro Gou mostró interés por unirlas en un mismo escenario.

La rivalidad entre Belinda y Danna Paola ha sido tema de polémica aunque en algún momento la menor de ellas lo haya desmentido, sin embargo, por el momento no han llegado a hacer una colaboración o proyecto juntas pese a que ambas son consideradas estrellas de la música en México.

Nuevamente Alejandro Gou manifestó sus deseos de juntar a las dos cantantes en una de sus puestas en escena, algo que no ha logrado pese a sus intentos. En entrevista con Hoy, el productor teatral mencionó que uno de sus objetivos es poner a las actrices en un mismo escenario.

“Estamos luchando por juntar a Danna y a Belinda, no quito el dedo del renglón”, dijo Gou al matutino.

Las cantantes han negado en varias ocasiones mantener una rivalidad y han expresado su admiración por la otra (Foto: Instagram/@belindapop)

Las dos artistas tienen experiencia no solo en la actuación, sino también en musicales. Danna Paola ha sido la protagonista de Wicked en México, Hoy no me puedo levantar y Anita la huerfanita, mientras que Belinda también estelarizó Hoy no me puedo levantar con Yahir.

La primera vez que el productor de El tenorio cómico ha intentado reunir a las cantantes desde la época en la que la estrella de Élite se encontraba protagonizando uno de sus proyectos. En aquella ocasión trascendió que Gou habría buscado a la prometida de Christian Nodal para que tuviera un papel especial en su puesta en escena, pero no pudo llevarse a cabo.

En esta ocasión, pese a que ha sido cuestionado sobre el tema en varias entrevistas, Alejandro Gou no ha revelado cuál el es proyecto en el que busca juntar a las cantantes de pop.

La supuesta rivalidad entre Danna y Beli surgió cuando las dos comenzaron a tener similitudes en su estilo musical y los fans las comenzaron a comparar.

Tras Danna haber compartido la promoción de Spotify para su sencillo, Belinda también compartió una foto con el mismo conjunto de Desigual (Foto: EFE/Universal Music)

La última ocasión en que el debate entre los fanáticos de ambas se confrontaron fue en junio de 2021, cuando las dos posaron con el mismo vestuario; mientras que la intérprete de Mala fama utilizó un traje de la marca Desigual para promocionar su sencillo Mía, Belinda también lo portó para una sesión fotográfica que había hecho meses atrás, pero de la cual compartió imágenes después de Danna.

A pesar de que no hicieron ningún comentario respecto a la ropa que estaban utilizando, fue Christian Nodal quien hizo que la controversia iniciara cuando escribió en la sección de comentarios de la foto de su prometida “Reyna, todo te queda mejor”, evidenciando que tenían conocimiento de que la protagonista de Atrévete a soñar también había posado con ese outfit.

Poco después, Danna Paola aseguró que ella no tenía ninguna rivalidad con la intérprete de Luz sin gravedad, ni con otro artista. En un encuentro con la prensa, la actriz comentó que le gustaría hacer una colaboración con Nodal o con cualquier otro cantante, y negó mantener una enemistad con Beli, confesando que “de hecho, la sé imitar muy bien”.

Por su parte, la Princesa del pop años atrás en entrevista con Ventaneando mencionó que ella estaría dispuesta a colaborar con la intérprete de Sodio porque la considera una mujer muy talentosa, inclusive, aseguró que sentía admiración por ella y le tenía mucho respeto.

