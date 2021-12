Dana Paola despidió el 2021 con impresionante cambio de look: “Fue un año de mucho aprendizaje”

Danna preocupó a sus fans en redes sociales (Foto: Instagram/@dannapaola)

A días de que termine este 2021, Dana Paola sorprendió a sus fans de redes sociales al dejar atrás el rubio de su cabello que mantuvo en los últimos meses y volver a su color original. Además, la cantante compartió una reflexión sobre los aprendizajes que adquirió durante el año.

Está a punto de iniciar el 2022, por lo que algunas personalidades del medio del espectáculo han comenzado a despedir el año viejo con mensajes sobre los momentos más importantes que les dejaron huella tanto en su vida profesional como personal.

Tal fue el caso de Danna Paola, quien inició con un cambio de look. La intérprete de Oye Pablo decidió volver al color castaño que por años la caracterizó, desde las novelas infantiles que hizo como Amy, la niña de la mochila azul y ¡Viva los niños!, hasta su participación en Élite. La actriz subió una pequeña sesión fotográfica en su perfil de Instagram donde presumió el resultado.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

“De vuelta a lo básico, de vuelta a mi alma real. Hola morena”, escribió.

Con ello, Danna Paola dejó cautivados a sus poco más de 33 millones de seguidores en la plataforma, quienes no tardaron en llenar la caja de comentarios con halagos, mensajes de cariño y buenos deseos para la oriunda de la Ciudad de México.

“Divina”, escribió Ana Martín. “Ush, qué lok!”, continuó Saak. “Qué Bonita!”, agregó Joy. “Me encanta”, publicó Sofía Reyes, entre muchos mensajes más.

Además de su cambio de look, la actriz publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram, sobre las cuales escribió una reflexión. Danna Paola Rivera Munguía comenzó su mensaje recuperando los principales obstáculos a los que se enfrentó durante el año que está a punto de terminar.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

“2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aun así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí y dentro de las pocas personas que amor y me rodea hoy. Definitivamente cambié mucho”, comenzó.

La cantante puntualizó que durante este tiempo se dedicó a trabajar en una de sus pasiones más grandes, la música. De hecho, la intérprete mexicana tuvo la oportunidad de presentar un show musical, por primera vez, en los Latin Grammy 2021.

“Me dediqué a volverme a encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quien soy hoy. Aunque yo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida”, continuó.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

La actriz de 26 años también recordó que durante los últimos meses se enfrentó a episodios de ansiedad debido a la incertidumbre que pueden ocasionar las proyecciones a futuro. Sin embargo, contó con el apoyo de sus seres queridos, quienes la ayudaron durante el difícil proceso.

“Fue un año extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener una familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso”, añadió.

“Hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí porque termino este año más fuerte que nunca y llena de ilusión”, agradeció la cantante.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

En los últimos años, Danna Paola se ha convertido en una de las actrices y cantantes mexicanas más queridas por el público En 2018 participó en Élite, la exitosa serie de Netflix con la que conquistó al público español. Después comenzó a trabajar en su nueva producción musical K.O., disco con el que ha logrado posicionarse en la industria con temas como No bailes sola, Amor ordinario y Contigo.

