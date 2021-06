Qué dijo Danna Paola sobre el polémico vestuario que la pudo enfrentar con Belinda

Danna Paola y Belinda (Foto: Instagram@dannapaola/@belindapop)

Hace unos días, las artistas Danna Paola y Belinda causaron revuelo en redes sociales. Ambas posaron con el mismo atuendo en una publicidad para promover el material musical correspondiente. Sus seguidores las enfrentaron e incluso Christian Nodal, el prometido de la cantante de Luz sin gravedad, emitió un comentario que pudo ocasionar una fuerte rencilla entre ambas.

Sin embargo, Danna Paola hizo frente a las especulaciones de una enemistad y despejó cualquier rumor de una enemistad. Durante una entrevista con la periodista Linet Puente, y después transmitida en Ventaneando, la cantante y actriz se refirió a la coincidencia y a las comparaciones.

Danna Paola habla de la polémica con Belinda por utilizar el mismo vestuario

“Se le ve muy bonito”, opinó. “¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. Fuck, es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?”, expresó Danna, quien también aseguró que ambas pactaron hacer una colaboración musical, sin embargo después Belinda se negó.

“Si de hecho, en algún momento quedamos de hacer una colaboración, ella dijo que no y yo dije: ‘Ah, bueno, perfecto’”, continuó. Posteriormente, Danna expresó su admiración por la cantante nacida en España y por la trayectoria que tiene en el mundo del entretenimiento.

“Yo la verdad la respeto, la admiro por se la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera. Al final también, a veces los fandoms se ponen en contra y ‘¡Ay que esto, que el otro!’ Digo, bueno, cada quien. ‘Cada quien sus cubas’, como decimos aquí en México”.

Fotografía sin fecha, cedida por Universal Music , donde se observa a la cantante Danna Paola, mientras posa, en Ciudad de México. EFE/Universal Music/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO).

Danna Paola también explicó el contexto en el que se dio la conincidencia del atuendo. Según relató, ambas estaban en España y trabajaron con la misma diseñadora, María Escoté, y ella decidió vestirlas con un atuendo tipo segunda piel multicolor, en tonos rosados, azules, lilas y verdes, que obedece a una estética de los 80 y valdría aproximadamente 2 mil 790 pesos mexicanos, de acuerdo con el sitio web de la diseñadora.

“Hay muchos estilistas en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia (hace unos meses). Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. Yo ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas”.

Durante la entrevista, la cantante de Oye, Pablo negó que haya estado limitada para escoger ese vestuario o que haya “hecho un berrinche” para vestirse igual que Belinda, como se publicó en algunos medios de comunicación, según narró: “A mi nadie me prohibió nada. Yo soy quien maneja mi imagen, con un gran equipo detrás. Cuando yo hice las fotos se supone que nadie más lo había usado y se supone que esto fue un error de diseñador. Y si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo había puesto todavía”.

FOTO: Instagram/@belindapop

Finalmente, la actriz de Élite recordó con humor un incidente parecido entre otras dos celebridades: Pink y Shakira, cuando ambas utilizaron el mismo vestido durante los premios MTV en el 2009, que se llevaron acabo en la ciudad de Nueva York: “Traían el mismo vestido y se cagaron de risa. Digo... pasa, it’s ok. No metamos cizaña en donde no la hay”, concluyó Danna, descartando cualquier posibilidad de un enfrentamiento entre ambas estrellas.

