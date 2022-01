El Chavo del 8: el fugaz romance entre Quico y Doña Florinda antes de enamorarse de “Chespirito”

Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron un romance antes de que ella se enamorara y casara con Roberto Gómez Bolaños.

El programa El Chavo del 8 fue uno de los más destacados del humor mexicano durante la segunda mitad del siglo pasado. El programa comenzó a transmitirse un 20 de junio de 1971 y puso un punto final el 7 de enero de 1980.

En la pantalla, parecía que los actores se llevaban bien, sin embargo, detrás de ellas, había una serie de problemas y conflictos que incluso orillo a que el programa terminara sin varios de los elementos con los que comenzó, y quienes lo catapultarían a la fama.

Florinda Meza, quien interpretaba a Doña Florinda, una mujer creída que denostaba a los vecinos de la vecindad llamándoles chusma, también jugaba el papel de madre. Su hijo era nada más y nada menos que Quico, el niño creído y berrinchudo que, a pesar de ello tenía buen corazón, interpretado por Carlos Villagrán. Sin embargo, aunque en la serie jugaban un papel de madre e hijo, fuera de ellas hubo un fugaz romance. Esto, antes claro, de que Florinda se enamorara y tuviera una relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien interpretaba al actor principal del programa, el Chavo del 8, y quien era productor, escritor y creador de la serie.

En diversas entrevista, Villagrán ha hablado de la relación que mantuvo con Florinda Meza. La última vez que habló abiertamente de la relación fue en enero del 2021, durante una entrevista con el canal chileno Radio Mitre.

Carlos Villagrán ha hablado en varias ocasiones sobre el romance que tuvo con Florinda Meza. (Foto: Sashenka Guitérrez / Cuartoscuro.com)

Desde hace varios años, Villagrán y Meza no mantienen ningún tipo de relación, pues desde la salida de Villagrán del programa se distanciaron y rompieron cualquier tipo de contacto.

Durante esa entrevista, Villagrán dijo que eso ya había pasado hace más de cuarenta años, que ya era un tema viejo, además de que él no anduvo con Florinda Meza, sino que Florinda Meza fue quien anduvo con él, pues ella era quien siempre lo buscaba. “Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”, dijo el actor en aquella ocasión.

También, el actor ha declarado abiertamente, que la relación sentimental que mantuvo con quien posteriormente se convertiría en la esposa de Gómez Bolaños, fue extramarital, pues él se encontraba casado y con hijos. Por otro lado, Villagrán también ha dicho que para terminar su relación con Florinda Meza, tuvo incluso que pedirle consejos a Roberto Gómez Bolaños.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice mira ‘ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, expresó en la entrevista.

Florinda Meza prefiere no hablar sobre el tema cuando se le pregunta. (The Grosby Group)

En otra entrevista, declaró sobre el mismo tema, que “yo inclusive la pedí ayuda a Roberto Gómez Bolaños y él me dijo “mira, hoy que vamos a grabar córtala, mándala a a donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí, para hacer el programa. Se suspendió el programa, se hablaron muchas cosas, Roberto me dijo mantente en tu posición y todo eso. No tuvo que interceder, yo le pedí ayuda, le pedí un consejo, le dije: mira, ya es muy pesado para mí esto, es una posición que no me gusta, y entonces Chespirito fue el que me dijo mira, córtala ahora y que se vea obligada a grabar hoy que tenemos grabación”.

Florinda Meza, en contraparte, cuando se le pregunta sobre el romance que tuvo con el intérprete de Quico, se muestra molesta y dice que no hablará del tema. En una entrevista del 2017, durante el programa El minuto que cambió tu destino, de Grupo Imagen, se le preguntó si mantuvo una relación con Villagrán. Ella, visiblemente molesta, dijo que no hablaría del tema, pues no le daría rating a nadie.

“¡Me niego a manosear eso! No estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir con nadie lo que yo tengo…Yo no necesito beneficiarme, yo tengo lo que tengo y sé quién soy”, dijo Meza en aquella ocasión.

