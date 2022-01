El día que Facundo hizo enfurecer a Maradona por Chespirito

Facundo hizo enfurecer a Maradona durante una entrevista en el programa Incógnito (Fotos: Instagram/@facufacundo, @elchavo_del_8 y @thesoccertribune)

El conductor de televisión mexicana Facundo es recordado por su extrovertida personalidad, así como también por sus polémicos programas los cuales se han caracterizado por mostrarse sin miedo a las críticas y prejuicios.

A inicios del 2005, salió a la luz uno de sus programas más recordados por los televidentes el cual llevaba por nombre Incógnito, en él figuraron como invitados, y víctimas de bromas, diferentes personalidades de la industria del entretenimiento en México, como lo fueron el empresario y actor Roberto Palazuelos, Galilea Montijo, Ingrid Martz, Sergio Sendel, entre otros.

Así, con un estilo muy particular dentro de la televisión mexicana de ese entonces, Facundo Gómez consolidó su éxito dentro de la pantalla chica.

Una de sus entrevistas más polémicas fue la que le hizo al astro del futbol argentino, Diego Armando Maradona, a quien, durante una serie de preguntas, le realizó una ácida broma que hizo que El Pelusa estallara ante las cámaras, maldiciendo una y otra vez a Facundo Gómez.

Facundo hizo enojar a Maradona por haber mentido con la fecha de fallecimiento de Gómez Bolaños (Foto: Captura de pantalla)

Al inicio de su entrevista, Facundo le recordó a Maradona como se lucía al inicio de su carrera, hablaron de futbol argentino, sus lujos y uno de lo momentos más polémicos del Pelusa frente a los medios de comunicación de su país natal. Ya ambos más relajados, el conductor le mostró una fotografía al mismo tiempo que le cuestionó su opinión con respecta al comediante, guionista y actor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

Ante ello, Maradona expresó su sentir hacia la carrera de Gómez Bolaños y comentó que fue uno de sus programas favoritos, pues, según las declaraciones del ex futbolista, él lo veía cada vez que tenía los ánimos bajos. Sin embargo, la conversación tomó un camino que ni el propio Facundo se podía esperar, ya que se encontraban frente a las cámara de Televisa.

“Lo veo siempre, para mí El Chavo siempre va a estar dentro de mi corazón, dentro de mis alegrías. Yo te digo que he pasado momentos duros en mi vida y cuando quería tener un poco de felicidad interior me ponía el cassette del Chavo y me hacía feliz. Pasaran muchos años y El Chavo estará en mi corazón hasta mis últimos días”, confesó Maradona.

"El Chavo del 8" es uno de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños más vistos dentro de la historia de la televisión mexicana (Foto: The Grosby Group)

Facundo, en tono de broma, le dijo al argentino que Chespirito había fallecido, sin embargo, dicha declaración era mentira, puesto que la entrevista se realizó en 2008 y Gómez Bolaños falleció hasta noviembre de 2014. Luego del comentario del conductor, Maradona estalló:

“La put* que te parió. Que pedazo de hijo de put*. Este es un hijo de put*. Escucha, que se grabe, que no se recorte, un hijo de put* (refiriéndose al conductor)”, externó la estrella del balompié.

Cabe recordar que El Pelusa y Chespirito se conocieron hasta el 2005. El ex jugador invitó al creador mexicano a participar en su programa La noche del 10, donde compartieron su admiración mutua, algunos secretos de sus profesiones y hasta intercambiaron playeras.

Maradona y Chespirito se conocieron en 2005 (Foto: Captura de pantalla)

Gómez Bolaños llegó al foro de Maradona rodeado de una extensa ovación, aplausos al por mayor y una coreografía hecha por más de cinco niños vestidos como el emblemático Chavo del 8.

El momento emotivo llegó cuando ambos famosos se encontraron en el centro del escenario, donde compartieron su afición por las actividades del otro, en medio de un efusivo abrazo.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, dijo conmovido Maradona a Chespirito, quien respondió: “Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como los que Maradona pegado al pasto y al balón”.

