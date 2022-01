Sergio Mayer Mori solo hizo “Rebelde” por dinero: “Necesitaba trabajar”

Aún no se sabe si Mayer Mori formará parte de la segunda temporada (Fotos: Instagram/ @soyrebeldenetflix/@elle_mexico)

A solo unos días de que se estrenó la continuación oficial de Rebelde (2004), Sergio Mayer Mori confesó que no está nada impresionado con cualquier tema que tenga que ver con la serie ya que a pesar de estar agradecido por la oportunidad, la realidad es que que solo aceptó participar para ganar dinero y así solventar los gastos de su hija Mila.

“No sentí ninguna sensación con el uniforme puesto. Al principio estuve nervioso, pero con la ayuda de mis compañeros empecé a entrar en confianza […] El estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actúo”, expresó.

El también cantante se encuentra nuevamente en medio de una gran polémica por lo que ha mencionado del nuevo proyecto musical que la plataforma de streaming Netflix ha considerado como uno de sus productos con mayor presupuesto en México. En entrevista para la revista Quién Mayer Mori aseguró que no le impresionó el trabajo que hizo ni tampoco se ha creado expectativas de éxito:

Sergio Mayer Mori es "Esteban Torres" en la nueva versión de "Rebelde" (Netflix)

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, declaró.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer aseguró que aunque la experiencia de grabar la breve serie fue buena, su carrera como solista es más importante: “Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, como se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”.

El actor también mencionó algunos de los motivos por los que se animó a hacer el casting y entrar a un proyecto musical que tiene como base las canciones de RBD, aún cuando él no tiene un buen pasado con la legendaria banda pop mexicana:

Mayer Mori quien se convirtió en papá en el año 2018 junto a la modelo brasileña Natália Subtil (Foto: Instagram@nataliasubtil)

“Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, mencionó el actor que le da vida a Esteban Torres, protagonista masculino del proyecto.

Para Sergio Mayer Mori su pequeña hija es lo más importante, por lo que el tema económico era esencial: “Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas […] que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”, explicó Mayer Mori quien se convirtió en papá en el año 2018 junto a la modelo brasileña Natália Subtil.

"Rebelde" se ha mantenido en el top 10 de lo más visto en Netflix México (Foto: Instagram/@soyrebeldenetflix)

No es la primera vez que el cantante muestra su indiferencia sobre el proyecto o temas relacionados, pese a haberlo protagonizado. Meses atrás Mayer Mori confesó que odiaba a RBD y solo cantaba sus canciones por contrato: “Odio RBD, esa es la realidad [...] no me gustan las canciones, nunca vi el ‘coso’ éste”.

Ahora el actor mencionó que no fue la manera correcta de expresar sus ideas y aunque no se disculpó sí dejó en claro que no está en guerra contra Rebelde ni RBD: “Más bien, fue una manera muy errónea de expresar mi mente. Solo me arrepiento mucho de haberlo dicho de la manera en que lo hice, fue un error, pero nunca estuve en guerra con Rebelde”, finalizó.

