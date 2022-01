Recuerdan “odio” de Sergio Mayer Mori por RBD mientras Bárbara Mori lo felicita por “Rebelde”

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

Este 5 de enero llegó a la plataforma Netflix la nueva versión de Rebelde, la emblemática telenovela juvenil de Televisa que conquistó a millones de televidentes en 2004, volviéndola un fenómeno mundial que con el grupo RBD logró traspasar fronteras y abarrotar enormes estadios, como el Maracaná de Brasil.

Tuvieron que haber pasado 15 años para que una nueva generación de “rebeldes” buscara darle un toque fresco y actual al melodrama producido por Pedro Damián. Y es que en la recién estrenada serie se tocan temas que en la versión protagonizada por Anahí y Dulce María no figuraron, como el lenguaje inclusivo, la diversidad sexual y la inclusión, además de las redes sociales, que en aquel 2004 apenas comenzaban a emerger.

En esta nueva producción que cuenta con guiños a la versión de Televisa, aparece como uno de los protagonistas Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer. El joven de 23 años hace unos meses causó polémica al declarar que odia la música de RBD.

La nueva historia de "Rebelde" busca reflejar las vivencias e inquietudes de la generación Z (Foto: Netflix)

Pese a que en el momento de su desafortunada declaración el actor ya era parte de Rebelde y ya había grabado gran parte de la serie de la plataforma de streaming, Mayer Mori no dudó al hablar mal indirectamente del ambicioso proyecto del que forma parte.

Dijo que no le gustaba la música del grupo conformado por Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Christopher Uckerman y Anahí, pero que tenía que cantar sus canciones “por contrato”, dado el proyecto en el que participa.

“Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD… sí las tengo que cantar (los temas de la banda) por contrato, pero odio a RBD. No me gustan las canciones, nunca vi el coso este… esa es la realidad”, fueron las palabras que le valieron un sinfín de críticas y ataques.

Ahora ya fue publicada la primera temporada de la anunciada serie, y el público pudo conocer al personaje de Mayer, “Esteban”, quien al ser un joven becado que busca esclarecer un asunto personal ha sido identificado por los usuarios como un nuevo “Miguel Arango”, personaje interpretado en 2004 por Poncho Herrera.

Rebelde también lanzó una serie de canciones, tres de ellas son covers de RBD (Foto:Instagram/@soyrebeldenetflix)

Sin embargo gran cantidad de usuarios recordaron las palabras del hijo de ex diputado federal y condenaron el hecho de que haya seguido en el proyecto, además destacaron que su actuación dejaba mucho que desear. No obstante, fue un segmento del público femenino el que destacó que el atractivo físico del joven valía la pena para seguir viendo Rebelde.

“Guapísimo el Sergio Mayer Mori, pero desde que dijo cosas sobre RBD cayó de mi gracias”, “cuando el personaje de Sergio habló de RBD y dijo, ‘no cualquiera hace lo que ellos hicieron’, me reí con ruido porque él dijo públicamente que odiaba RBD”, “A Sergio Mayer Mori (el obvio clon de Miguel Arango en Rebelde) se le nota la hueva de estar en un lugar donde no quiere estar”,

“Empecé a ver el remake de RBD y no mamen que pusieron a Sergio como el ‘becado’, a ese güey se le ve a leguas que nunca se ha tenido que lavar la carita con jabón zote como uno” y “Poncho Herrera sabía disimular mejor que Sergio Mayer Mori que odiaba estar en el grupo”, son algunos de los críticos comentarios que inundaron las redes.

Sergio Mayer Mori fue felicitado por su papel de "Esteban" por su madre, Bárbara Mori (Foto: Captura de pantalla)

El hashtag #RebeldeNetflix logró posicionarse en las tendencias, y entre los ataques a Mayer Mori y las reseñas de la serie, fue la madre del actor quien prefirió hacer a un lado estos comentarios y felicitar al joven por su participación estelar: “Felicidades, amor mío, por todo el esfuerzo y la entrega que le pusiste a este proyecto. So proud of you baby (muy orgullosa de ti, bebé)”, le escribió; y en la siguiente historia en Instagram compartió una foto de su personaje y le escribió, “te amo”.

