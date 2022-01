Exatlón México: así se vivió la emotiva eliminación de Yusef Farah, “El león libanés”

Yusef Farah, el más reciente eliminado de Exatlón (Foto: Instagram/exatlonmx)

Exatlón entró en una fase acelerada para poder llegar a su término a finales de este mes. La competencia ahora tiene dos expulsiones por semana, los viernes y domingos. En la más reciente emisión del programa, fue eliminado uno de los atletas más queridos, Yusef Farah, apodado El león libanés.

A la eliminación entraron tres integrantes del equipo de Conquistadores, Yusef Farah, Ramiro Garza y Uriel Pizarro, cada uno llegó a dicha instancia por argumentos distintos.

Uriel, hermano del futbolista de Monterrey Rodolfo Pizarro, fue sentenciado debido a su bajo nivel. Ramiro, quien también es conocido como El hércules regio, cayó a la eliminación debido a la votación interna. Por su parte, Farah fue el elegido por Enrique Koke Guerrero, el atleta con mejores números de la escuadra azul.

El mensaje que compartió "Yus" para despedirse (Foto: Instagram/@yuseffarahch)

Las expectativas se inclinaron hacia la salvación de Yusef Farah y Ramiro Garza, ya que los fans concluyeron que Pizarro tenía menos posibilidades de salir victorioso. Cabe señalar que este último tenía poco de haberse integrado a la competencia, por lo que aún no rendía a nivel que sus similares.

Los puntos se fueron cerrando hasta llegar a un punto sin retorno. Ramiro y Uriel mantuvieron dos vidas hasta el final de la noche. Yusef no poseía ninguna medalla que le otorgará otra oportunidad, tampoco se le cedió alguna. Finalmente fue Garza quien eliminó al León libanés.

Fue alta la sorpresa e incluso frustración, ya que el tiro consintió en tirar bolsas hacia un cubo de madera que se debía desplazar sobre una mesa hasta caer de la misma. El cubo de Yusef Farah se quedó a muy pocos centímetros de caer, incluso una parte del mismo se encontraba al aire. No obstante no pudo vencerse, caso contrario a lo que realizó Ramiro, quien al llevarse la victoria y su permanencia no pudo evitar romperse en llanto.

El cubo de Yusef (al fondo) quedó a poco de caer (Foto: Captura de pantalla de YouTube/exatlonmx)

La despedida fue sumamente emotiva. El atleta eliminado recordó uno de los pasajes más complicados que vivió el año pasado, el haber enfermado de COVID-19. A pesar de su alta actividad deportiva, Yusef Farah estuvo grave por el coronavirus, por lo que estuvo en el hospital por un tiempo.

Debido al contagio, Farah perdió parte de su capacidad pulmonar. En cuanto pudo salir del centro médico, El león libanés inició su entrenamiento, con el afán de querer volver al Exatlón. “Empecé primero soplando globos, con popotes. Fue toda una transformación”, declaró.

Yusef Farah recientemente cumplió 30 años, eso mismo lo destacó en su mensaje de despedida. Según el atleta, es la etapa en la que uno deja detrás su etapa infantil y empieza a tomar más responsabilidades. Pese a la tranquilidad y lo satisfecho que se dijo, las lágrimas brotaron del integrante azul.

Ramiro se rompió en llanto al eliminar a Yusef (Foto: Instagram/exatlonmx)

Antonio Rosique, conductor del reality, aplaudió el esfuerzo de Yusef. Destacó su recuperación y mencionó que era un ejemplo para todos los mexicanos que se han contagiado de COVID-19 y aún no se recuperan en su totalidad. “Pero sobre todo, Yus, gracias por ser mi amigo. Gracias por querer tanto a mi familia. Gracias por darme la mano”, comentó Rosique.

El comentarista deportivo no pudo resistir sentirse emotivo. El tono de voz de Rosique se quebró en cuanto dedicó unas palabras hacia Farah. “Ese cubo no cayó por ti, sino por Dios, tiene algo grande para ti”, relató.

Rosique expresó el cariño que le tiene a Yusef Farah (Foto: Instagram/exatlonmx)

“Dejen de esforzarse tanto, porque siento que el esfuerzo lleva a una lucha interna. Y el esmero, que son cosas muy diferentes, siempre lleva al amor”, habló Yusef Farah hacia su equipo. “Si hacemos las cosas desde el amor, cosas mágicas pasan”, se despidió el atleta de sus compañeros.

En tan solo un par de días, se vivirá una nueva eliminación. El domingo, otro atleta saldrá de competencia. A la semana final solo entraran ocho. Hasta ahora, hay nueve integrantes azules y siete rojos. Por matemática, hay al menos un Conquistador en los últimos días de Exatlón México.

SEGUIR LEYENDO:

“Exatlón All Stars”: quiénes son los atletas confirmados para la nueva temporada