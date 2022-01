Exatlón All Star: por qué Daniel Corral ya no volvería a la competencia

Daniel Corral no ha vuelto a la competencia desde 2018 (Foto: Instagram/@danielcorralmx)

Todos los campeones y subcampeones de Exatlón México están invitados a participar en Exatlón All Star. En la primera temporada, Daniel Corral junto con Ernesto Cázares, Macky González y Ana Lago estuvieron cerca de coronarse como ganadores, sin embargo, el atleta olímpico no ha confirmado o desmentido su regreso al reality.

A diferencia de algunos de sus compañeros, Daniel Corral no ha regresado a Exatlón México en ninguna otra temporada, ya que ha enfocado su energía en mejorar su carrera como deportista profesional, su participación internacional más reciente fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Si bien es cierto que el gimnasta no ha hecho alguna declaración respecto a su posible participación en Exatlón All Star, ya hay algunos rumores donde se asegura que no volverá, una de las aparentes razones sería que el deportista ya cerró su ciclo con el reality.

Cabe señalar que el origen de estos rumores no siempre es claro, y si bien algunas veces las suposiciones “aciertan”, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia.

Algunos rumores apuntan a que Daniel Corral no regresará (Foto: Instagram/@danielcorralmx)

La carrera deportiva de Corral está marcada por grandes logros, uno de los primeros ocurrió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez de 2010, donde obtuvo una medalla de plata y una de bronce en las categorías de salto de caballo y Por Equipos. Otro de sus éxitos fue obtener su pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al terminar en sexto lugar en el All Around de la especialidad de gimnasia.

Además del rumor, otros de sus compañeros ya confirmaron que sí estarán en Exatlón All Star, temporada que está a poco tiempo de comenzar, pues la quinta edición de Exatlón culminará en cuatro semanas para dejar su lugar a la edición con campeones y subcampeones.

De esta forma, Daniel Corral se convirtió en uno de los ex participantes más esperados por el público, sin embargo desde 2018, el deportista no ha vuelvo a las playas de la República Dominicana. Los fans del gimnasta deberán esperar a que se confirme el elenco completo para saber si concursará o no en esta edición especial. ”El único atleta que siempre le dio batalla, fue Ernesto Cázares”, se puede leer en el portal de TV Azteca.

La quinta temporada de Exatlón terminará en 4 semanas (Foto: Instagram/@exatlonmx)

“¿Por qué “All Star”? ¡Porque estarán convocados los campeones y subcampeones de las emisiones anteriores! Así es, el mejor nivel que haya tenido Exatlón México antes, ¡estará en esta temporada que inicia dentro de un par de semanas!”, se puede leer en la página oficial de TV Azteca.

Hasta el momento se tienen confirmados seis finalistas que se robaron el cariño del público:

-Ernesto Cázares es recordado como el primer ganador del show y ahora volverá a recorrer los circuitos y luchará por coronarse como el campeón una vez más. El representante del parkour mexicano llegó a las tierras del Exatlón en 2017 como parte de Contendientes.

-Aristeo Cázares, quien practica parkour como su consanguíneo, estará presente en la nueva temporada. En las últimas semanas, el deportista debutó en la televisión como conductor de Venga la Alegría fin de semana, programa desde donde ha estado envuelto en la polémica por su relación con La Bebeshita.

(Imagen: @exatlonmx/Instagram)

-El siguiente elemento en volver en representación del mismo equipo es nada más ni nada menos que Evelyn Guijarro. La originaria de Jalisco figuró en el reality dentro de la segunda temporada, la cual formó parte de la programación de TV Azteca entre 2019 y 2020. Sinper, como de le apodó desde ese entonces, fue una de las finalistas junto a Aidée Hernández.

-El futbolista Javier Márquez también formó parte de la segunda temporada del show y rápidamente se ganó el cariño del público al reconocerse como un amoroso padre de familia.

(Captura: @exatlonmx/Instagram)

-Mati Álvarez, otra atleta que se incorporó al matutino de la televisora del Ajusco, será parte de Exatlón All Stars. La mexicana es reconocida internacionalmente por ser una de las mejores dentro de su ramo, pues es heptatleta, además de que ya se coronó como campeona de Exatlón.

-Durante la mañana del 6 de enero, los conductores de VLA anunciaron un nuevo elemento, será Pato Araujo quien buscará volver a alzar el tan anhelado premio.

