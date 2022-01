Qué famosos se han negado a estar en Exatlón All Star

Exatlón All Star se estrenará el 31 de enero (Foto: Instagram/@exatlonmx)

El 31 de enero se estrenará en Azteca Uno el reality Exatlón All Star, en esta edición fueron invitados todos los campeones y subcampeones de diversas temporadas, no obstante, los fans se quedarán con las ganas de ver a algunos de sus deportistas favoritos.

La concursante que hizo público a su rechazo de esta temporada fue Ana Lago, quien escribió un tuit donde explicó que sí había sido invitada pero que “no podía” participar en Exatlón All Star.

“Amores me encanta la idea del all star, me encanta la idea de que me hayan invitado, que me hayan considerado pero esta vez dije que no no porque no quiera si no porque no puedo” se pudo leer en su mensaje.

Ana Lago no participará (Foto: Instagram/@analago95)

Los seguidores de Ana Lago apoyaron su decisión y le hicieron comentarios como “Anita tu muy bien tu sabes quién eres y lo que eres no tienes que demostrar nada a nadie” y “tienes millones d fans q te quieren y entienden que no vayas a Exatlón”. Aunque también hubo algunos tuits expresando tristeza porque la deportista estará ausente.

Por otra parte, diversas cuentas de spoilers y fans de Exatlón comenzaron a difundir que aparentemente Casandra Ascencio también fue invitada y rechazó. La joven del equipo azul no se ha posicionado al respecto en sus redes sociales, pero es cierto que su nombre no ha aparecido entre los confirmados para Exatlón All Star.

En caso de que el rumor sobre Ascencio también conocida como MVP sea cierto, probablemente habría rechazado para evitar revivir el conflicto con Mati Álvarez. Cabe señalar que la campeona de la cuarta temporada si participará en la edición especial.

Casandra Ascencio llegó a las semifinales de Exatlón (Foto: captura de pantalla Instagram/@CasandraAscencio)

En junio de 2021, Mati Álvarez explico que el conflicto con Casandra Ascencio comenzó porque la integrante del equipo azul no recibió la mitad del dinero ganado por la Golden Champion en la Copa Exatlón, aparentemente la atleta acordó dividir dicho premio monetario entre las dos.

En el programa de TV Azteca, la integrante de Titanes, el equipo rojo, se mostró indignada pues aseguró que, entre otras acciones, Ascencio la llamó “perra” en televisión nacional, por lo que no estaba dispuesta a cumplir el acuerdo de darle la mitad del dinero: “y todavía me quiere cobrar 250,000 pesos que gané con mi esfuerzo”, mencionó la atleta.

Por último, una de las participaciones más esperadas en Exatlón All Star sería la de Daniel Corral, sin embargo las posibilidades de que acceda son muy bajas, ya que ha enfocado su energía en mejorar su carrera como deportista profesional, su participación internacional más reciente fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El atleta olímpico podría no participar (Foto: Instagram/@danielcorralmx)

Por otra parte, Daniel Corral mantiene su canal de YouTube en el que ha hablado sobre Exatlón, muchos de sus fans aseguran que ha puesto en duda la veracidad del reality.

Si bien es cierto que el gimnasta no ha hecho alguna declaración respecto a su posible participación en Exatlón All Star, ya hay algunos rumores donde se asegura que no volverá, otra de las aparentes razones sería que el deportista ya cerró su ciclo con el reality.

Cabe señalar que el origen de estos rumores no siempre es claro, y si bien algunas veces las suposiciones “aciertan”, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia.

SEGUIR LEYENDO: