Murió César Ceja, productor mexicano que trabajó con Mon Laferte y Alejandra Guzmán

Falleció el productor y compositor César Ceja (Foto: Instagram/@cesarcejamusic)

Mon Laferte confirmó el fallecimiento del productor y compositor mexicano César Ceja, quien fue parte clave de sus primeros años como artista musical. La chilena expresó sus condolencias y dolor que siente de no solo perder a parte de su equipo de trabajo, sino a un gran amigo con quien convivió por años.

Mediante su cuenta de Instagram, la intérprete de Mi buen amor se sinceró sobre la partida de Ceja. “Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de seis años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas, también”, redactó.

Mon Laferte compartió su duelo en Instagram (Foto: Instagram/@monlaferte)

La cantante expresó que seguirá cantando las pistas que realizó en conjunto con César Cejas, incluso resaltó que lo hará con más amor que nunca. “Aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer y cada 2 de mayo te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos cumpleaños”, escribió Mon. “Te amo chinito, descansa en paz”, finalizó.

La publicación fue acompañada de varias postales donde se ve a Mon durante sus primeros años como artista a lado del compositor mexicano. Algunas personalidades de la música expresaron sus condolencias en la serie de fotografías, celebridades como Flor Amargo y la agrupación Daniel, me estás matando, se sumaron a la muestra de duelo.

Paty Cantú expresó su duelo (Foto: Instagram/@patycantu)

César Ceja fue parte de la realización del disco Mon Laferte Vol. 1 lanzado en 2015 y trabajó con la artista chilena hasta sus últimos días. Algunas de las canciones coescritas con Mon fueron Tormento, Sola con mis monstruos y la exitosa Mi buen amor. Cabe resaltar que autor fue uno de los primeros profesionales de la música en acoger a Laferte cuando esta migró de su natal Chile a México, donde logró su popularidad.

El productor no solo se desempeñó detrás de las cabinas, sino también era parte de shows en vivo. Uno de sus instrumentos predilectos era la guitarra y su talento lo llevó a ocupar un papel importante en la gira de Ana Torroja, exintegrante de Mecano.

“Mi familia musical se queda huérfana y los escenarios ya no serán lo mismo sin ti. Voy a extrañar tu eterna sonrisa, ‘rockear’ contigo, mirar a un lado y no verte, y esos solos de guitarra que me hacían soñar”, escribió para su Instagram la intérprete de Maquillaje, Cruz de navajas y Me cuesta tanto olvidarte. “Lo siento en el alma”, terminó su mensaje.

César junto a Ana Torroja (Foto: Instagram/@ana_torroja)

El apodado Chino también laboró junto a Paty Cantú, misma que externó sus condolencias mediante una story. “Amigo, te quiero mucho, te agradezco muchísimo, por las canciones, las reflexiones, la compañía, lo genuino y lo complicado del tiempo contigo”, compartió la cantante de pop.

“Creo en ti con ello espero estés en algún lugar siendo tú, igual aunque distinto, mejor, eso espero. Dios te bendiga”, finalizó la intérprete de Suerte, Goma de mascar y Cuenta pendiente.

Gracias a su versatilidad, César Ceja también colaboró con Alejandra Guzmán. “Descansa en paz. Buen viaje, rockero”, expresó La Reina de corazones en sus redes sociales con una postal junto al productor y compositor. Ambos posaron con la clásica señal popularizada por el género rock.

César Ceja compuso algunos temas para "La Guzman" (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

César Ceja también formó parte de los tours del ex Timbiriche, Benny Ibarra. “Buen viaje al infinito adorado y talentoso César Ceja. Gracias por darle vida a mis canciones. Por cuidar de los nuestros. Por ser siempre amigo fiel. Por tu música. Por siempre”, mencionó el también actor.

César también colaboró con el ex Timbiriche, Benny Ibarra (Foto: Instagram/@bennyibarra)

Otros de los créditos destacados en la carrera de Ceja fueron el desempeñarse como guitarrista y arreglista en los álbumes Hecho en México y Rompiendo fronteras, los últimos trabajos de Alejandro Fernández. También estuvo presente en el EP Cuatro de Juan Solo, así como en la canción ¿Qué somos?, a voz de Yahir.

SEGUIR LEYENDO: