Mon Laferte se sinceró sobre su embarazo: “No sabía en lo que me metía”

Mon Laferte habló sobre lo que le espera en los próximos meses, dentro de los que dará a luz y se dedicará por un tiempo a su bebé (Foto: Instagram/@monlaferte)

Mon Laferte se encuentra en la recta final de su embarazo, y aunque ha dado pocos detalles sobre lo que ha vivido como futura mamá y el bebé que nacerá, en esta ocasión se sinceró sobre lo que ha enfrentado en estos meses y la forma en que dejará sus actividades como artista para dedicarse por un tiempo a su maternidad.

Este martes la cantante chilena Mon Laferte ha compartido con medios de comunicación los pormenores de sus presentaciones en el Teatro Metropólitan, donde agotó boletos. Se sinceró sobre las complicaciones que le ha conllevado tener un embarazo avanzado y presentarse en vivo frente a cientos de espectadores.

En conferencia de prensa, la intérprete de Tu falta de querer reconoció que ha sido más difícil de lo que esperaba, pues el primer trimestre de su embarazo atravesó duros momentos.

Mon confesó que los síntomas han sido muy fuertes, pero se sient muy feliz de lo que ha sucedido este año (Foto: Bridget BENNETT / AFP)

“No me pienso detener, voy a dar a luz en el escenario. (..) No sabía en lo que me metía, es mi primer embarazo. Siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles, y que después de los tres meses iba a poder hacer como mi vida normal. Entonces yo dije: ‘Bueno, pues vámonos de gira’. Y yo no contaba con que el embarazo me cansaba más, las agruras, el hipo, la retención de líquidos, los pies hinchados, el dolor de espalda...”, comentó la cantante.

Agregó que entre los malos síntomas, también se ha dado cuenta de que sufre de pérdida de memoria, por lo que, incluso, algunas de sus canciones las ha llegado a olvidar en el escenario, pero recurre a una famosa técnica para no hacerlo evidente.

“A pesar de todas esas cositas he podido hacer mi trabajo perfectamente; malas pesadas sí, he perdido la memoria, se me han olvidado las canciones. Pero he recurrido al viejo truco de poner a cantar al público”, confesó.

La cantautora confesó que ayer casi vomita en el escenario (Foto: Instagram/@monlaferte)

Incluso, la mañana de este miércoles, la chilena compartió en Instagram que las nauseas fueron tan fuertes que casi vomita en medio de su primera presentación en el Teatro Metropólitan. No obstante, logró continuar y subir al escenario gracias al apoyo se los presentes.

“Ayer 5 minutos antes de subir al escenario, me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajaj pensé que no lo lograba) a veces me creo súper mujer pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien”, escribió.

Sin embargo, Mon compartió que no todo se ha convertido en una mala experiencia, por el contrario, ella está disfrutando de su maternidad.

La cantante también habló sobre cuándo podría llegar a dar a luz y confirmó que los conciertos que de en la Ciudad de México serán los últimos estando embarazada, por lo que en las próximos meses posiblemente se convierta en mamá.

Los conciertos que dará esta semana en México, serán los últimos que de embarazada (Foto: AP/Rebecca Blackwell, archivo)

“Me pone súper feliz cerrar el año de esta manera: embarazada, feliz y sobre el escenario”

Hasta el momento, no ha querido revelar si será niña o niño, pues prefiere mantenerlo en secreto como una “sorpresa” para sus seguidores.

Laferte siempre ha mostrado con orgullo su embarazo desde el pasado agosto, cuando dio la noticia a través de una publicación en Instagram. En ella reveló que por un año estuvo intentando quedar embarazada, así como también se cometió a un tratamiento de fertilidad.

“Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener hijos”, agregó.

Mon compartió que por ahora su miedo es no poder dormir al convertirse en madre, pues otras madres han compartido con ella lo difícil que puede llegara a tener un hijo, pero una vez que se recupere, quiere volver a los escenarios.

