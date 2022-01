Belinda compartió recuerdos en Instagram, pero terminó criticada por un detalle sobre Nodal

Belinda y Christian Nodal se conocieron en las grabaciones de "La Voz" TV Azteca (Foto: Instagram/@belindapop)

Belinda fue criticada en redes sociales después de que la cantante publicó una serie de fotografías y la escasa presencia de su novio Christian Nodal fue muy notoria. La pareja mexicana se comprometió el pasado mes de mayo, después de un gran romance que inició en las grabaciones de La Voz -versión TV Azteca- y que es considerada como una de las bodas más esperadas en los últimos años.

La relación de ambos cantantes se ha convertido en una de las más mediáticas en el país pues la diferencia de edades, el contexto laboral de donde surgió e incluso la supuesta relación de ella con Lupillo Rivera han sido motivos para que los medios de comunicación y los seguidores de ambos todo el tiempo hablen de ellos.

A pesar de las grandes muestras de amor del cantante de regional mexicano hacia la también actriz, ella muy raramente publica cosas con él. Esta extraña situación hizo estallar su última publicación de Instagram, donde colocó algunas de sus fotos favoritas de la época navideña previo a llegar al 2022. Con el pie de foto “Mis favoritas de este último mes del año”, Nodal quedó fuera de todas.

“Belinda no pone nada con él y eso es muy raro”, “Por qué no presumes a Christian Nodal en tus fotos o redes sociales”, “Él tiene tus ojos y nombre tatuado y tú ni una foto que forme parte de tus favoritas de diciembre”, “Se dan cuenta que que son como 10 fotos de ella sola y 1 con él y eso si no es de una sesión de revista ja,ja,ja”, “Yo necesito en la vida aprender a no presumir a nadie para que si termina no me queme ante todos” , escribieron en su cuenta con más de 14.5 millones de seguidores.

En Twitter también iniciaron discusiones sobre si es justo que solo los hombres “presuman” a sus parejas en redes sociales y ellas no lo hagan, así como si en realidad es buena idea compartir cosas tan íntimas, como su relación, cuando se es una celebridad:

“De verdad es justo que solo él le haga muestras de cariño en público y ella sea tan seca”, “Beli parece que ni lo quiere cuando no publica nada de él”, " Deberíamos pensar si realmente es porque ella tiene límites entre su vida privada y su personaje”, “Belinda como artista es una cosa y su intimidad es otra”, “Belinda también tiene derecho a no subir nada sin ser criticada”, escribieron usuarios de dicha plataforma.

En días anteriores el SAT reveló una deuda por más de 7 millones de pesos en crédito fiscal, que la cantante tiene. Por este motivo también han comparado a Belinda con la presentadora Laura Bozzo ya que aunque son situaciones diferentes ambas celebridades están teniendo problemas legales.

“Belinda podría ser la próxima Laura Bozzo”, “Estamos hablando de que ambas tienen broncas con el SAT, aunque sus caras son muy diferentes”, “Belinda no presume a Nodal por lo mismo que no habla de sus cosas con el SAT”,”Se imaginan a Belinda huyendo con Nodal por lo del SAT, tipo Laura Bozzo ja,ja,ja”, “Belinda va a salir de esta situación ‘ganando como siempre’ aunque muchos detractores no lo quieran”, escribieron.

En noviembre pasado Nodal decidió ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante pop, Utopía. Belinda no dejó pasar la ocasión y publicó en sus redes sociales un video donde mostró la nueva muestra de cariño que el intérprete de Botella Tras Botella tuvo con ella. Aunque Belinda no sube tantas fotos con él, si publica los detalles que le hace.

