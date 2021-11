Así presumió Belinda el nuevo tatuaje de Christian Nodal en su honor

El amor que Christian Nodal le tiene a Belinda sigue sorprendiendo a los seguidores de ambos cantantes

El amor que Christian Nodal le tiene a Belinda sigue sorprendiendo a los seguidores de ambos cantantes. En esta ocasión el cantante de regional mexicano volvió a llamar la atención de la intérprete de En El Amor Hay Que Perdonar después de realizarse un nuevo tatuaje en su honor. De color rojo y con un corazón abajo, Nodal decidió ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante pop, Utopía. Belinda no dejó pasar la ocasión y publicó en sus redes sociales un video donde mostró la nueva muestra de cariño que el intérprete de Botella Tras Botella tuvo con ella.

En historias de Instagram fue donde la cantante presumió a detalle el tatuaje de su prometido. Previo a esto el cantante mostró en su cuenta oficial de la misma red social que se encontraba desde ayer 18 de noviembre en un estudio profesional de tatuajes, pero solo compartió con sus fans que estaba de visita para realizarse algunos arreglos en los que ya tiene en sus manos. Ahora se sabe que realmente sí se realizó algo nuevo y fue sorpresa para la ex coach de La Voz México -versión de TV Azteca-.

Nodal decidio ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de Belinda (Foto: Instagram/qbelindapop)

Utopía fue lanzado el 3 de octubre de 2006. Después de un mes de su lanzamiento, el álbum recibió disco de oro en México por más de 50 mil copias vendidas, cuatro meses después el disco logró la certificación de disco de platino por más de 100 mil copias vendidas solo en México.

El álbum contiene un total de trece canciones, once de ellas en español y dos en inglés. Fue relanzado el 25 de septiembre de 2007 bajo el nombre Utopía 2. Sin embargo el sencillo del mismo nombre es una adaptación de la canción The Corner de la cantante australiana Sia, que nunca fue lanzada por dicha artista. En la adaptación de la música y letra participaron Belinda, Nacho Peregrín -su hermano- y Greg Kurstin, además este último participó como productor de la pieza.

La primera vez que Christian Nodal se había realizado un tatuaje fue poco después de confirmar su relacióncon Belinda (Foto:Instagram/@belindapop)

Esta no es la primera vez en la que el cantante se tatúa algo en honor a Belinda. La primera vez que Christian Nodal se había realizado algo fue poco después de confirmar su relación de manera pública con la considerada por sus fans como la reina de las telenovelas infantiles. “BELI” en negro a lado de su oreja, fue la primera muestra de amor que Nodal se realizó. En ese momento la cantante también lo compartió en Instagram y fue acusada de “marcar a todos sus novios” con tatuajes.

Poco después Christian Nodal decidió aventurarse a algo mucho más grande, extenso y muy vistoso; el cantante se tatuó los ojos de la intérprete de Luz Sin Gravedad, No Me Vuelvo A Enamorar o En La Obscuridad en su pecho. En ese momento hubo una gran cantidad de críticas a ambos cantantes, ya que en meses anteriores el cantante Lupillo Rivera no sólo presumía una aparente relación con la cantante pop sino hasta se tatuó su cara.

El cantante se tatuó los ojos de la intérprete (Foto:Instagram/@belindapop)

El tatuaje que Lupillo Rivera eliminó de Belinda continúa dando de qué hablar cada que Christian Nodal se tatúa algo nuevo de la cantante . El característico diseño que eligió el cantante de regional mexicano generó burlas y memes porque se trata de un manchón negro sobre el rostro de su ex novia española, pero lejos de las reacciones, el responsable de este nuevo grabado contóalgunos de los motivos del cantante para el programa Ventaneando.

“Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, aseguró.

