Perros de Belinda sufrieron severos maltratos; denuncian a supuesto entrenador

A través de redes sociales Danna Vázquez, publirrelacionista de Belinda, denunció que un hombre vendió a la mascota de las estrella sin su consentimiento, además de que los perros de la cantante presentaban maltrato y daños severos después de asistir a una escuela de entrenamiento y cuidados caninos.

En un video hecho por Danna Vázquez y compartido por Belinda, Dulce María, Ana Bárbara, Martha Debayle, entre muchos más, se denunció a Jorge Garrido, dueño de la escuela para perros llamada “Ring del Norte” quien presuntamente habría vendido a “Vivi”, la perrita de la relacionista pública sin su consentimiento.

A pesar de que este hecho indignó a los amantes de los animalitos en Instagram, Vázquez reveló que 3 mascotas de la intérprete de Luz Sin Gravedad, En El Amor Hay Que Perdonar o En La Obscuridad sufrieron severos maltratos que según el veterinario que los atendió de emergencia estuvieron a punto de morir por un elevado nivel de desnutrición y deshidratación además de presentar mordidas y marcas de tortura.

Así encontraron a las mascotas de Belinda (Foto:Instagram/@prensadanna)

Danna Vázquez inició el viral video mencionando cómo fue que su mascota fue robada, aunque aseguró que ella realizó ya una investigación y las cosas no sucedieron así:

“Amigos que tienen mascota, toda la gente que ama a los perros, este es un mensaje rápido [...] El señor Jorge Garrido es el dueño de una supuesta escuela de perros llamada ‘Ring del Norte’, que se dedica a entrar y cuidar a perros supuestamente; él tenía a ‘Vivi’ y yo le pedí que la entregara y con pretextos me dijo que no podía, me fui de viaje y dos días después él llama y dice que el perro fue robado [...] en las cámaras no sale nada de lo que él dice, por lo que sé que es mentira”, expresó con enojo Vázquez.

La publirrelacionista explicó que por “una equivocada recomendación”, el dueño de “Ring del Norte” tenía a su cuidado las mascotas de media farándula de México entre las que se encontraban en ese momento los perritos de María León, Carlos Ferro y Alejandra Guzmán, quien logró recuperarlos de manera casi inmediata cuando Danna Vázquez hizo pública la denuncia.

Alejandra Guzmán logró recuperarlos de manera casi inmediata cuando Danna Vázquez hizo pública la denuncia EFE/Mario Guzmán

En el video se muestran imágenes de las mascotas de Belinda siendo recuperadas de unas jaulas de metal donde supuestamente eran encerrados los perros que eran entregados para ser cuidados y educados. Vázquez detalló cómo encontraron a los animales de compañía de la cantante:

“Él también tenía los perros de Belinda, yo tuve a mal recomendarlo y así tenía a los perros de Alejandra Guzmán aunque ellos pudieron recogerlos rápido; presentaban desnutrición y deshidratación así como que estaban desorbitados. Los de Beli también estaban así cuando los recogió pero además presentaron mordidas, un tumor en la cabeza por descuido, mordidas en el cuello, convulsiones y con daños irreparables, dicho por el veterinario, y todo fue por un descuido total”, señaló Danna.

En estas jaulas estaban los perros de Belinda (Foto:Instagram/@prensadanna)

En redes sociales los seguidores de Belinda, Christian Nodal y algunas páginas dedicadas al cuidado y protección de perritos protestaron por los lamentables hechos recordando que es un delito maltratar a los animales de compañía.

“Que mala onda que lleves a tus animalitos a ser cuidados porque tu trabajas y te los entreguen así”, “Imposible que alguien se presta a cuidar los perros de Belinda y sabiendo que es ella les haga algo así”, “Las fotos de su perrito en estado de desnutrición me partieron el alma”, “Deberíamos encontrar a esta persona y denunciarlo hasta que lo metan a la carcel, es imposible que sigan pasando cosas así”, “Espero que den con él y todos los culpables, pobres animales”, escribieron.

