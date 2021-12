Quiénes son las artistas que se convertirán en madres este 2022

Famosas que serán madres en 2022 Foto: Especial Infobae

En 2021 diversas famosas, actrices, modelos y presentadoras anunciaron la buena noticia a sus seguidores que se encontraban en la dulce espera de traer una vida a este mundo. Para algunas fue una noticia inesperada y otras simplemente señalaron que nunca soñaron con convertirse en mamá.

Fue el pasado 5 de septiembre que la importante actriz mexicana, Claudia Álvarez compartió a sus casi 3 millones de seguidores que estaba esperando la llegada de mellizos, un niño y una niña, junto a su esposo Billy Rovzar. Esta sería la segunda ocasión que la pareja logra un embarazo cuando el 26 de diciembre de 2019 que le dieron la bienvenida a Kira, su primera hija.

“¡NOTICIÓN! Hemos sido doblemente bendecidos, cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!”, escribieron en conjunto para anunciar a su nuevo par de hijos en Instagram.

El 14 de octubre, Claudia Álvarez mostró su pancita y dijo que la penúltima semana de octubre cumpliría cinco meses de embarazo, por lo que es probable que sus hijos nazcan a principios de febrero de 2022.

Otra de las mujeres más queridas por la audiencia nacional es Natalia Téllez, la querida presentadora anunció junto a su pareja Antonio Zabala, que estaba embarazada. Esto ocurrió el 20 de septiembre de 2021 y unos días más tarde reveló que su progenitora será niña. Posteriormente, la conductora compartió con sus seguidores de Instagram que estaba grabando una película con pancita de cuatro meses.

Durante la primera semana de octubre viajó a Los Ángeles y festejó su primer baby shower en la playa. Por su tiempo de gestación, se espera que la bebé nazca en febrero de 2022.

Asimismo, otra de las actrices más queridas y reconocidas de México, Irán Castillo el pasado 26 de septiembre, a sus 44 años, día en el que se comprometió con el influencer, Pepe Ramos, confirmó que ella y su pareja esperaban un bebé. Y aunque Irán no ha dicho cuánto tiempo de gestación tiene, se ha comenzado a rumorear que podría tener entre tres o cuatro meses de embarazo.

La intérprete compartió un emotivo mensaje donde agradeció a su pareja por la dicha de ser madre por segunda ocasión: “[...] Por nuestro bebé que viene en camino! ¡Por nuestra nena hermosa! Y porque estamos juntos !!!TE AMOOOOOOOO…. Gracias a toda nuestra familia y amigos que también festejan con nosotros y nos brindan tanto amor, amistad y cariño!”, redactó en su mensaje la intérprete de Victorio.

A la lista de personalidades que estarán próximas a tener un bebe se les puede sumar, la hija de Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, quién a través de su cuenta de Instagram el pasado 13 de octubre anunció junto a su pareja, el también cantante Camilo la llegada de su primer progenitor.

Él anunció sorprendió a los millones de seguidores alrededor del mundo, pues la revelación se hizo mediante un video que llevaba por nombre Índigo mismo por el cual decidieron llamar a su primogénito.

Para finalizar, otro de los embarazos más esperados por la prensa internacional es el de la cantautora chilena, Mon Laferte, quién en agosto de 2021, compartió con sus más de 3 millones de seguidores que tenía poco 10 semanas de gestación. Cabe señalar que la intérprete reveló que su embarazo se dio después de un año de intentar tener un bebé.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”, escribió la intérprete a través de sus cuentas oficiales.

