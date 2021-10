Natalia Téllez festejó su baby shower en la playa

Natalia festejó un pequeño baby shower en compañía de sus amigas (Fotografía Instagram: natalia_tellez)

Natalia Téllez reveló hace un par de semanas que se encuentra esperando a su primera hija al lado de su pareja Antonio Zabaleta, desde entonces, ha compartido diversas actualizaciones de su embarazo por redes sociales y mediante Netas Divinas, el programa del cual es conductora.

Hace unas horas, la actriz compartió por medio de su cuenta de Instagram imágenes de la celebración su baby shower, el cual celebró con tres de sus amigas más cercanas en las playas de Hermosa Beach en California.

“Picnic de 4, ¡felicidad absoluta! Gracias Ari Wilhelm y Daniela Elizondo”, escribió Natalia al lado de las diversas imágenes en las que se dejó ver al lado de sus amigas en un picnic que incluyó frutas, carnes frías, nueces y diversos quesos acompañados de una vista al atardecer sobre el mar.

Seguidores de Natalia manifestaron su alegría por la actriz mediante comentarios como “Eres una muñequita y la maternidad te hace ver como una diosa”, y “Bellísima, que la Felicidad siempre te rodee, saludos”, escribieron sus fans.

La actriz disfrutó de carnes frías y quesos en una playa de California (Fotografía Instagram: natalia_tellez)

Natalia ha mantenido informados a sus seguidores sobre los detalles de su embarazo, pues al igual que compartió las imágenes de su baby shower por redes sociales, también ha revelado varias situaciones y padecimientos que comenzaron a aparecer tras su embarazo.

El día de ayer, la actriz subió una serie de fotografías en una fuente rodeada de rocas, donde también mostró el crecimiento de su pancita de embarazada en un largo vestido holgado, para acompañar las imágenes, Natalia escribió: “Considerando seriamente hacer pipí en la fuente (no me juzguen, está pasando con demasiada frecuencia)”, compartió la conductora.

La actriz reveló el género de su bebé en el programa Netas Divinas, el cual conduce al lado de Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún, con quienes compartió que está esperando a una niña, lo cual resonó en ella por la sensible muerte de su madre, a quien recordó de inmediato después de enterarse que estaba embarazada.

‘’Que sea niña es muy simbólico, es muy hermoso, también es muy fuerte porque tocó en mi hermana, en mi papá, en todos; empezamos a soñar cosas con mi mamá. Es fuerte y hermoso para todos’', dijo Natalia, quien siente la presencia de su madre en su embarazo.

Natalia recordó a su madre al enterarse de su embarazo (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Asimismo, compartió que sigue teniendo un poco de temor a la maternidad a pesar de ya estar embarazada: “He recibido mucho amor, tenían la idea de que yo no quería ser madre, creo que el hecho de que yo expresara que me daba mucho miedo y me sigue dando miedo, creo a muchas mujeres le da miedo la maternidad, lo digan o no, me ayudó”, afirmó la artista.

En el mismo programa, Natalia había hablado anteriormente acerca de su postura a favor del aborto, por lo que fue criticada por quienes lo interpretaron como una invitación a no tener hijos, pero la actriz aclaró los malentendidos con las siguientes palabras:

“Dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebés, yo lo que pienso es que hay que tener derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar. Era una decisión que no podía tomar a la ligera”, explicó Natalia.

Natalia reveló su embarazo por medio de una fotografía en su cuenta de Instagram publicada el pasado 20 de septiembre, donde apareció al lado de su pareja sosteniendo una prueba de embarazo positiva, de inmediato recibió felicitaciones de sus amigos, fans y personalidades del medio artístico, a quienes la noticia les tomó por sorpresa.

