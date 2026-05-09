La bebida nocturna natural que ayuda a revertir el hígado graso y a eliminar la grasa mientras duermes

Una mujer sonriente disfruta de una taza humeante de infusión de diente de león en su cocina por la noche, rodeada de ingredientes naturales y un libro sobre plantas medicinales, promoviendo el cuidado hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de diente de león (Taraxacum officinale) concentra compuestos fitoquímicos —luteolina, polifenoles e inulina— que estimulan la producción de bilis, reducen la inflamación hepática y favorecen la eliminación de grasas acumuladas en el hígado. Tomada antes de dormir, actúa durante las horas en que el hígado intensifica sus procesos de depuración. Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) consideran su consumo moderado como probablemente seguro, aunque advierten que aún no existe evidencia clínica concluyente en humanos que respalde su uso terapéutico.

El hígado es el órgano con mayor actividad metabólica durante el sueño: depura toxinas, metaboliza enzimas y produce vitaminas. Según la Clínica Mayo, cumple más de 500 funciones vitales, entre ellas regular los niveles de glucosa, producir colesterol y filtrar sustancias nocivas de la sangre. Cuando acumula grasa en exceso —condición conocida como esteatosis hepática o hígado graso— su capacidad para procesar lípidos se deteriora, lo que eleva el riesgo de enfermedades metabólicas más graves.

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Una mujer con diabetes, hígado graso e hipertensión organiza su medicación diaria junto a su comida y dispositivos médicos para el control de su salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diente de león estimula la bilis y reduce la grasa del Hígado

El mecanismo central de esta planta sobre el hígado graso opera a través de sus fitoquímicos. La luteolina, uno de sus flavonoides principales, inhibe la producción de moléculas proinflamatorias. La inulina, un prebiótico natural presente en la raíz, reduce los niveles de triglicéridos y colesterol, según un estudio publicado en la National Library of Medicine sobre ratones. Un experimento realizado en Rumania en 2021 demostró por primera vez con evidencia directa los efectos protectores del extracto de raíz de diente de león en daño hepático agudo sobre crónico, según recoge la plataforma médica myMASHteam, con revisión del médico Elías A. San Vicente Parada.

Un segundo estudio, publicado en 2020, confirmó el potencial del diente de león para controlar la obesidad en modelos animales —uno de los principales factores asociados al desarrollo de hígado graso—, de acuerdo con la misma fuente. Los investigadores también señalan que el extracto de hojas tiene mayor capacidad que el de la raíz para evitar el almacenamiento de grasas nocivas en el tejido hepático.

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Bupa Salud México detalla que el diente de león contiene vitaminas A, C, E y K, además de minerales como hierro, calcio, magnesio y potasio. Sus compuestos amargos estimulan la producción de bilis en el hígado y la vesícula biliar, lo que facilita la digestión de grasas y la eliminación de toxinas.

Varias especies vegetales como el cardo mariano, el ajo y la cúrcuma, junto a un modelo de hígado, simbolizan la medicina tradicional mexicana y sus beneficios para la salud hepática y la depuración sanguínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la infusión y cuándo tomarla

La preparación es sencilla: una cucharadita de hojas o raíz seca de diente de león en una taza de agua caliente. Se deja reposar 10 minutos y se cuela antes de beber. El portal de salud Mejor con Salud, con verificación de la psicóloga Valeria Sabater, recomienda tomarla justo antes de acostarse, cuando el hígado inicia su ciclo más activo de depuración.

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La raíz resulta especialmente rica en inulina, lo que la convierte en un prebiótico que alimenta la flora intestinal y contribuye a reducir el colesterol. Las hojas, por su parte, concentran mayor potencial antioxidante para inhibir el almacenamiento de grasa. Ambas partes de la planta se consiguen en farmacias y tiendas naturistas en presentación de bolsas de infusión o a granel.

Algunos expertos en medicina señalan que combinar diente de león con boldo potencia los efectos sobre la digestión de grasas: mientras el primero estimula la función hepática, el boldo refuerza la producción biliar y ejerce un efecto diurético que favorece la eliminación de toxinas. Para preparar la infusión combinada, se mezcla una cucharadita de cada planta en agua caliente y se deja reposar.

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La planta ayuda al organismo durante el descanso y apoya la función de depuración del cuerpo sin sumar riesgos innecesarios

Contraindicaciones que el médico debe evaluar

El diente de león no es apto para todos. Mejor con Salud advierte que está contraindicado en embarazadas, en personas con problemas en la vesícula biliar y en quienes tienen tendencia a formar cálculos renales. Tampoco debe consumirse en casos de obstrucción de las vías biliares ni combinado con medicamentos diuréticos, anticoagulantes o fármacos para la diabetes, por el riesgo de interacciones.

El NIH subraya que no existe evidencia científica convincente que respalde el uso del diente de león para tratar ninguna condición de salud de forma aislada. myMASHteam advierte además sobre el riesgo de hepatotoxicidad por herbolaria: algunos remedios naturales pueden resultar tóxicos para el hígado cuando se consumen sin supervisión médica. Antes de incorporar esta infusión como parte de un manejo del hígado graso, la consulta con un médico es indispensable.

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