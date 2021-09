Natalia Téllez anunció su primer embarazo: “¡No cabemos de alegría!”

Foto: Instagram @natalia_tellez

La actriz y conductora de televisión Natalia Téllez anunció esta mañana su embarazo a través de sus redes sociales. En la plataforma digital, cientos de seguidores de la expresentadora de Hoy y conductora de Netas divinas festejaron la noticia con ella.

A través de su cuenta de Instagram, Natalia compartió la noticia con una serie de fotografías de ella y de su pareja, Antonio Zabala, mientras mostraron a la cámara la prueba de embarazo que marcó “positivo”. De acuerdo con este dispositivo, Natalia tendría de dos a tres semanas en cinta.

“Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría”, escribió en la publicación que ya acumula casi 80 mil me gusta.

Algunas celebridades no duraron en felicitar a Natalia en la caja de comentarios de la publicación: “¡Ay, Natalita! (estoy) sin palabras. Lloro de alegría mi niña preciosa. Vas a ser la mejor mamá de la Tierra”, escribió Consuelo Duval, con quien comparte la conducción de Netas divinas, desde su cuenta de Instagram.

“¡Woow! La noticia más hermosa, qué alegría tan grande, preciosa. Que Dios los llene de bendiciones y amor siempre”, escribió la conductora del matutino de Televisa, Andrea Legarreta. “Felicidades”, “Qué emoción” y “No lo puedo creer”, fueron algunos de los comentarios que hicieron otras actrices como Angelique Boyer y Fernanda Castillo.

Por otra parte, Natalia complementó la noticia con una publicación desde sus historias en Instagram, donde escribió: “Estoy muy feliz de compartir esta gran noticia con ustedes”, junto a la publicación que realizó y una serie de emoticonos de corazones rojos.

Natalia y Antonio Zabala

En julio del año pasado, Natalia confirmó su relación con Antonio Zabala a través de una publicación que él realizó en su cuenta de Instagram. Antonio, según lo reportado en ese entonces, es un joven de 35 años y se desempeña como productor musical, además de ser músico.

Desde entonces, ambos se dedicaron a compartir toda clase de fotografías de momentos en su relación, como los viajes que emprendieron juntos y la vida que comparten en la capital mexicana. Sin embargo, la noticia de un embarazo sorprendió a los seguidores de Natalia, especialmente por las opiniones que ha expresado sobre las relaciones y la monogamia.

Y es que durante una emisión del programa que conduce junto a Consuelo Duval y Paola Rojas, Natalia confesó que fue víctima de infidelidad mientras estaba en una relación, lo que la hizo cuestionar la vida en pareja.

Natalia afirmó que enterarse de la infidelidad no le afectó tanto, fueron más bien las circunstancias bajo las que sucedió quienes le causaron un gran malestar, y pesar del dolor que le provocó el suceso, intentó salvar la relación, pero le fue imposible: “Lo triste y lo duro es toda esta traición, toda esta mentira”, dijo la conductora.

La conductora comenzó su anécdota dando su punto de vista acerca de las relaciones en pareja: “Yo no creo que nosotros, la gente, no somos monógamos para siempre, la verdad es que creo que es imposible pedirle a mi pareja que nunca le guste física o sexualmente otra persona”, dijo Natalia y continuó: “Entonces creo que el acuerdo a largo plazo sería, y yo le he hablado con parejas, que no nos mintamos”.

Natalia afirmó que aquél acuerdo le ha dado tranquilidad en varias de sus relaciones anteriores, pero no siempre ha funcionado, pues en alguna ocasión uno de sus ex novios no respetó el acuerdo. Aquel comentario llevó a algunos seguidores de Natalia a suponer que se trataba de Cristopher Uckermann, el ex RBD con quien formó una pareja hace algunos años.

