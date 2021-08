Mon Laferte reveló que está embarazada: “qué hermosa es la vida”

La cantante mexicana Mon Laferte. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Mon Laferte anunció una buena nueva en su vida. La galardonada artista chilena compartió con sus seguidores que está por convertirse en madre y ya tiene un par de meses de embarazo, aunque admitió que no había querido compartirlo antes por motivos personales.

Así lo escribió la ganadora del Grammy en su cuenta de Twitter: “Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”

Fue el mensaje con el que la estrella de rock latino emocionó a sus fans, que de inmediato la llenaron de parabienes y halagos en la caja de comentarios de la única foto que compartió enfundada en un amplio vestido rosa con holanes y recostada sobre una silla de madera en un jardín, composición que forma parte de un nuevo photo-shooting de la cantautora nacida en Viña del Mar.

Mon Laferte reveló que cuenta con 10 semanas de embarazo (Foto: Instagram)





*Información en desarrollo