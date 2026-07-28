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Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez

El director de la Ungrd quedó al frente de la entidad mientras termina una licencia de Rodríguez, quien denunció presuntas irregularidades

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026, conocido un día después en Bogotá, tras la dimisión de Carlos Carrillo luego de dos años y medio - crédito Ungrd
Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez - crédito Ungrd
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Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quedó encargado del Fondo de Adaptación en medio de la controversia por la salida temporal de Angie Rodríguez y las denuncias que ella hizo sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

De acuerdo con la información publicada por La Silla Vacía, el Ministerio de Hacienda dejó a Pava al frente del Fondo luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara sacar del cargo a Rodríguez tras una entrevista que ella concedió a Noticias RCN. Sin embargo, la resolución no declara insubsistente a la funcionaria, sino que establece que será reemplazada mientras termina una licencia por enfermedad.

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La decisión ocurre en un momento de alta tensión política por el manejo del Fondo de Adaptación, entidad que ha quedado en el centro del debate por el traslado de recursos para atender los efectos del fenómeno de El Niño y por los señalamientos hechos por Rodríguez en medios de comunicación.

Pava regresó hace un mes a la Ungrd, después de la renuncia de Carlos Carrillo, quien dejó la dirección de la entidad tras ser suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política. Ahora asumirá también el encargo del Fondo de Adaptación, una entidad clave para obras y proyectos relacionados con gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

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- crédito Ungrd
Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez - crédito Ungrd

Petro ordenó la salida tras entrevista en televisión

La controversia se aceleró después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo de Adaptación y considerada cercana al presidente Petro, hablara en Noticias RCN sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno. En esa entrevista mencionó especialmente el caso de Juliana Guerrero y pidió una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Tras esas declaraciones, Petro reaccionó públicamente y le ordenó al ministro de Hacienda sacarla del cargo. Además, la llamó “manipuladora” y publicó en X una incapacidad médica para cuestionar sus señalamientos. La información difundida no detallaba síntomas ni la complejidad del cuadro médico.

El punto jurídico quedó matizado por la resolución conocida después: aunque el presidente habló de apartarla del cargo, el acto administrativo señala que Pava asumirá mientras Rodríguez culmina una licencia por enfermedad. Esa diferencia entre la orden política y el contenido formal del documento abrió una nueva discusión sobre la forma en que el Gobierno manejó la salida temporal de la funcionaria.

La entrevista de Rodríguez también generó reacción en el equipo del presidente electo. De la Espriella pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría escuchar sus denuncias. Además, solicitó a su ministro del Interior designado y al próximo director de la UNP garantizar su seguridad a partir del 7 de agosto.

Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez. Twitter.
Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez. Twitter.

Lara dice que Rodríguez denunció amenazas

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, habló con Angie Rodríguez después de la instrucción de De la Espriella. En esa conversación también participó Didier Lobo, próximo director de la Unidad Nacional de Protección, quien ha sido cuestionado por insultos contra políticos y periodistas, algunos de ellos protegidos por la entidad que asumiría.

Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio”, dijo Lara, según el reporte. El ministro designado también afirmó que Rodríguez se negó a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación, recursos solicitados para prevenir consecuencias del fenómeno de El Niño.

La salida temporal de Rodríguez y el encargo de Pava dejan al Fondo de Adaptación bajo presión política, administrativa y fiscal. La entidad queda atravesada por varias preguntas: qué alcance tienen las denuncias de la exdirectora, cómo se manejará el traslado de recursos y qué decisiones tomará el nuevo encargado mientras avanza la transición de Gobierno.

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