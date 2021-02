“No terminó la primaria”: Laura Zapata respondió a Gustavo Adolfo Infante tras pelea con su abogado

Laura Zapata humilló a Gustavo Adolfo Infante y lo llamó "Gusano" (Foto: Cuartoscuro)

En la emisión de este miércoles del programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante en la cadena Imagen Televisión, el periodista concedió un espacio a Carlos Cuenca, el abogado de Laura Zapata, a quien está defendiendo legalmente frente a la querella que sostiene contra el asilo para adultos Le Gran Senior Living, donde presuntamente la abuela de la actriz, Eva Mange, ha recibido un trato que ha dejado mucho qué desear según hacen constar las escaras que presenta en todo el cuerpo.

Cuenca, quien representa a la hermana de Thalía en contra de quien resulte responsable en el caso que aqueja a la señora de 103 años de edad, concedió una videollamada al aire al programa encabezado por Infante, quien se hizo de palabras con el doctor en Derecho al no poder ponerse de acuerdo en las preguntas a contestar.

La rencilla comenzó cuando el periodista le preguntó si era Thalía o Laura Zapata quien pagaba la mensualidad del asilo, lo que el abogado no quiso especificar, y Gustavo, no conforme con el silencio de Cuenca, comenzó a discutir fuertemente con él al aire.

El abogado aseguró que el presentador buscaba protagonismo en la entrevista que le concedió (Captura de pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

El intercambio de palabras subió un tanto de intensidad y ambos personajes hicieron gala de su molestia al grado de que Gustavo Adolfo se despidió del abogado diciendo “hasta nunca” y aseguró que él, de estar en el lugar de Zapata “ya lo hubiera corrido”.

Tras la polémica que esto causó, la villana de telenovelas reaccionó en su cuanta de Twitter donde varios seguidores la apoyaron en contra del polémico comunicador. Zapata se burló de él y no dudó en llamarlo “Gusano”, además de hacer evidente que el periodista había bloqueado a muchos usuarios que le reclamaron su actitud con respecto al abogado de la intérprete.

“Nos ha bloqueado a todos los que apoyamos a Laura”, escribió la usuaria Lizzie Álvarez Icaza, a lo que la veterana actriz citó y respondió: “Se va a quedar sin seguidores, ah qué gusanito!”; una persona de nickname Martiux acusó al comunicador con la actriz: “¿Ya viste? Se las da de muy machito y no aguanta sus verdades el patán”, a lo que Zapata exclamó “Para eso me gusta el gusano”.

La abuelita de Thalía y Laura Zapata aún se encuentra en Le Grand Senior Living (Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

La controversial actriz, quien asegura buscar justicia al denunciar las presuntas condiciones en las que se encontraba su abuela en el establecimiento, también escribió que la entrevista de Gustavo Adolfo a su abogado era solamente para “sacar el chisme” y no para informar.

“Así es, pero el vendido tenía que sacar el cobre. El chisme es su nivel”, respondió al comentario del usuario @Xhaviero: “Dice que la gente que ve el programa no va a entender! Perdón, pero lo que dijo el abogado estaba más que claro. El tipo es aberrante! Qué pena! Era irrelevante saber cuánto paga cada una, porque todo está pagado, lo importante es saber que está investigando los daños causados a doña Eva!”.

“Estaba conversando con un doctor en Derecho, no con Pedro Sola”, escribió otro usuario a lo que Laura comentó: “No sabe qué es eso, no terminó la primaria”.

En 2018 Thalía acudió al festejo por los 100 años de su abuela, que organizó Laura Zapata (Foto: Archivo)

Por su parte, el abogado dio su versión de lo ocurrido en el programa Chisme no Like! donde aseguró que Gustavo Adolfo “tiene bajo coeficiente intelectual”, motivo por el cual no comprendió sus respuestas:

“Tengo 44 años de litigar en materia penal, dicen que en ese tiempo la piel se vuelve dura. He confrontado a muchos periodistas y ellos quieren lo mediático, quieren inducir al que entrevistan a que digan cualquier cosa. Es lo importante del tema no para que esta persona quiera lucirse, no me sentí cómodo, reconocí en ese momento que no se puede hablar con una persona de bajo coeficiente intelectual y por eso me retire y no le falté al respecto, no hubo comunicación”

“Quería que yo explicara quién paga, cuánto se paga y eso no tiene relevancia. Quería protagonismo, es una tendencia de ciertos periodistas que quieren llamar la atención hacia temas que a lo mejor ya había tratado con otras personas, pero no se lo permití, no es que sea grosero, lo traté con mucho respeto y él al haberme invitado no quiso más que dirigir la conversación a lo que él quería”, finalizó.

