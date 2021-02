“Me llevó a un motel”: Lucila Mariscal recordó que fue drogada y abusada a los 16 años

A sus 78 años, Lucila Mariscal recordó un crudo pasaje de su adolescencia (Foto: Cuartoscuro)

La comediante Lucila Mariscal reveló detalles insospechados de su adolescencia, etapa en su vida que sufrió mucho al ser violentada por su entonces pareja, quien abusó de ella por una venganza. La actriz de 78 años destapó que a los 16 tuvo un novio, a quien prefirió terminar tras recibir amenazas de parte del padre de éste.

La veterana comediante explicó que su entonces novio y su familia eran judíos ortodoxos, pero la relación no era vista con buenos ojos por parte del patriarca, quien un día habló con ella y le mostró su rechazo.

“El papá de él me hizo mucho daño con sus palabras. Me habló y me dijo que su hijo era un desgraciado infeliz judío, que porque había faltado a las reglas que ellos tienen, y que se si se casaba conmigo, porque estaba muy terco, lo iban a desheredar y que toda la colonia judía le iba a dar la espalda. Entonces yo dije ‘para qué’, para qué nos metemos en problemas”, recordó la actriz detrás del recordado personaje de “Lencha” al programa Ventaneando.

Lucila Mariscal también es compositora y cantante, con más de 50 años de trayectoria (Foto: Cuartoscuro)

Tras conocer la postura del papá de su pareja, Lucila decidió terminar la relación, hecho que no fue bien recibido por el joven, quien en venganza por la ruptura abusó contra ella y la drogó.

“Le dije, ‘sabes qué… terminamos, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, pero vamos a tener que terminar nuestra relación’, y fue cuando él hizo su plan y todo y me invitó a tomar una copa. Yo no tomo, a mí no me gusta tomar y ya entiendo ahora por qué, de ahí viene. Me invitó una copa, algo le puso… Entonces de pronto yo digo, ‘me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal’. Y ahí fue donde ya él me llevó a un motel y ahí me violó”, relató la comediante.

Continuó con una cruda revelación: “Él lo que pensó fue esto: ‘es la única manera en que va a ser mía, no tengo otra forma de hacerla mía y cuando ya sea mía va a seguir siendo mía aunque yo me case con una judía”.

Su personaje estrella “Lencha” y su gran capacidad histriónica la ha llevado a presentarse a lugares como el Madison Square Garden, en Nueva York, y el Moulin Rouge, en París (Foto: @lenchamariscal)

Al paso de poco tiempo, la actriz pudo tomar venganza por la violencia sexual cometida y llegó a los golpes con el joven en una situación similar a la del abuso:

“Pero no conocía mi mentalidad”. La intérprete recordó que, si bien le dolió el ataque que sufrió, después buscó la forma de cobrar venganza: “Un día me llevó a un motel, porque yo ya no quería saber nada de él, como un tipo ‘secuestrito’ y le rompí la nariz, yo lo hice pagar, tomé una pequeña vengancita… Le tenía miedo a los hombres, me turbaban mucho”, finalizó

Hace unos meses la comediante también causó revuelo al revelar que descubrió que la también artista Irma Serrano es aficionada a las prácticas esotéricas. Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, dijo que, luego de tener un conflicto con “La Tigresa”, muchas cosas extrañas comenzaron a sucederle y que se enteró de que hacía brujería:

Lucila Mariscal también tiene premios por Mejor actriz dramática, el primero en 1979, por la obra “Muertos sin sepultura” (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando yo iba entrando (al escenario) el presentador dijo: ‘Ya llegó la mejor comediante del mundo’, yo le caía bien. Le quitó el micrófono a Irma, se enojó ella y me arrebató el micrófono y me dijo que era yo era una drogadicta y le dije: ‘¿A cómo das el gramo?’, a todo lo que me decía, yo le contestaba y se reía la gente. Antes de bajarse me aventó una copa”

Posteriormente a eso, Serrano la amenazó diciéndole “Vas a ver”. Una semana después de este incidente, Mariscal sufrió un accidente en su casa.

“Una vez me amenazó la señora Irma Serrano y me hizo: ' Vas a ver’, como a los 15 días de eso me tropecé, di el paso debajo de la banqueta y había un agujero y ahí metí el pie. A mí me han dicho que esta mujer entierra a la gente en macetas con muñequitos”

La primera actriz reveló que la chiapaneca Irma Serrano es aficionada a las prácticas de hechicería (Foto: Cuartoscuro)

En otra ocasión, mientras las dos trabajaban juntas, Serrano le invitó a pasar a su camerino, aunque tras asomarse un poco, descubrió que tenía una estatua extraña en la habitación:

“Estaba fuerte la mujer, una vez que pasé por su camerino me dijo: ‘Ven’, quería hablar conmigo, pero no entré porque estaba un satanás o diablo de cuerpo completo, tallado en madera negra con todo y cuernos. En la entrada de su camerino una lengua de vaca o no sé, amarrada con un listón rojo y con sangre (...) Era sacerdotisa de misas negras, eso es lo que se decía que era”, recordó.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Nos están usando como conejillos de indias”: Sylvia Pasquel reveló que no se vacunará contra el COVID-19

“No terminó la primaria”: Laura Zapata respondió a Gustavo Adolfo Infante tras pelea con su abogado

Ya hay un nuevo “Malverde”: Pedro Fernández habría firmado para sustituir a Fernando Colunga en la narcoserie