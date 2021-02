“Nos están usando como conejillos de indias”: Sylvia Pasquel reveló que no se vacunará contra el COVID-19

La actriz reveló que no se ha vacunado ni contra la influenza (Foto: Cuartoscuro)

Ahora que en México ya comenzó el proceso de registro para que los adultos mayores puedan acceder a las dosis de la aplicación de la vacuna de anticuerpos para protegerse contra la enfermedad de COVID-19, el tema ha estado dando mucho de qué hablar pues la fórmula para hacer frente al virus del SARS-CoV-2 ha sido la más esperada durante el último año.

Sin embargo, no todas las personas buscarán obtener sus dosis debido a diversas razones, entre ellas la ideológica. Tal es el caso de la primera actriz Sylvia Pasquel, quien a sus 71 años no se registrará para obtener la aplicación, a pesar de pertenecer a uno de los grupos vulnerables ante el padecimiento.

La veterana intérprete dio su punto de vista y aseguró que no piensa vacunarse debido a que no confía en su efectividad por el momento: ”Esa vacuna te la van a pedir para viajar y como no tengo la intención de viajar fuera del país, pues me voy a esperar a ver qué reacción tiene la vacuna”, comentó en una charla para el programa De primera mano.

Sylvia Pasquel se ha mantenido al pendiente de la salud de Silvia Pinal en la pandemia (IG: sylviapasqueloficial)

La hija mayor de la emblemática Silvia Pinal aseguró que además de no confiar en las reacciones que a su parecer pueda generar la vacuna, tampoco confía en la manera en cómo las autoridades están proveyendo y distribuyendo las distintas fórmulas que ya han sido aprobadas para su aplicación.

“Primero la vacuna Pfizer, la rusa, la china, que no han llegado a la fase 3, que nos están usando como conejillos de indias. Yo no me pondría esa vacuna, ni loca, ¿Qué confianza puedo tener de los rumores y de cómo están llevando las cosas? No hay confianza de que haya transparencia”, expresó.

Sylvia Pasquel comentó que tampoco se ha puesto la vacuna contra la influenza y que esperará el momento idóneo para vacunarse contra el coronavirus. “Mientras que son peras y son manzanas no tengo la necesidad de ponérmela, voy a extremar mis cuidados. No me he puesto vacunas de influenza, es raro que me enferme”.

La intérprete dijo ser muy saludable y no tener planeado salir del país pronto, por lo que habrá de esperar a conocer las presuntas reacciones de la fórmula (Foto: Cuartoscuro)

La mamá de Stephanie Salas no es la única integrante del medio artístico que no buscará la vacunación. Hace unos días el actor Eric del Castillo causó revuelo al expresar que a sus 87 años no se registrará para obtener la aplicación, a pesar de pertenecer a uno de los grupos vulnerables ante el padecimiento.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a mucha gente, familiares míos que estuvieron a punto de morir y que se han salvado con el dióxido de cloro, y también mi esposa”, dijo refiriéndose a Kate Trillo, quien se sumó con un grito a la declaración de su esposo: “Yo también”.

Del Castillo aseguró que no le importa lo que le digan al respecto del consumo del químico, cuyo uso ha sido desaconsejado a nivel internacional y señalado como una sustancia que no es segura: “Ya tenemos tomándolo como… no de diario, de repente descansamos y volvemos a tomárnoslo y en fin, tendremos unos seis meses de pérdida tomándolo”, reveló el primer actor en el mismo programa.

Eric del Castillo causó revuelo al asegurar que consume dióxido de cloro, químico contraindicado por organismos internacionales (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a la postura de sus hijas, Verónica y Kate del Castillo, el actor destapó que ellas también hacen uso del químico. “Ellas también están tomando dióxido de cloro, tenemos mucha información al respecto, información científica”, aseguró el participante de películas como El ángel exterminador y Los de abajo.

Pese a defender su punto de vista, el histrión dejó claro que no busca difundir el consumo de dióxido de cloro entre el público ni incitar a una postura u otra, pues consideró que cada quien tiene sus opiniones y convicciones: “Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, simplemente yo no me vacuno”, “Ni yo”, se sumó su esposa.