Bárbara Mori confesó por qué no volvió a ser madre

Bárbara Mori confesó por qué después de Sergio Mayer Mori ya no tuvo más hijos (Foto: EFE/Kena Betancur/Archivo)

Bárbara Mori confesó que en el proceso de criar al hijo que engendró con Sergio Mayer, reflexionó sobre todos los errores que pudo haber cometido, por lo que decidió no volver a ser madre.

En medio de la gira promocional por Tú eres mi problema, película que protagoniza Bárbara Mori y en donde se tocan las dificultades que puede afrontar una madre soltera. Es por ello que la misma uruguaya habló sobre los obstáculos que tuvo que atravesar experimentando la maternidad con el nacimiento de Sergio Mayer Mori.

En entrevista con Hoy, Mori reveló que una de las etapas más complicadas que le tocó vivir con Sergio Mayer Jr., fue su adolescencia, pues el joven actor quería vivir su vida sin las reglas de sus padres, algo que el mismo ex diputado también ha comentado sobre su hijo.

“Me impresionó cuantas ideas se parecían a la historia, me identifiqué muchísimo con las veces que le gritaba a mi hijo, que estaba en una edad súper difícil, obviamente tiene 23 años ahorita, pero cuando tenía 14 o 15, era un rebelde sin causa y fue muy difícil”, dijo.

La actriz es la protagonista de "Tú eres mi problema", película que recientemente se estrenó (Foto: Amazon Prime Video)

Según ha señalado Sergio Mayer, el hijo que tuvieron en común es una persona a la cual le gusta dirigir su vida sin los consejos de sus padres, algo que tanto él como su ex pareja han tenido que aprender a aceptar.

Y es que en Bárbara y el ex Garibaldi tuvieron a su primer hijo cuando ella tenía 20 años, pues según ha comentando en otras entrevistas, durante su juventud se caracterizó por ser una mujer que quería cumplir con todos los sueños que tenía en ese momento. Por tanto, buscó en convertirse en madre desde joven y esto le cambió la vida, pues se entregó por completo al pequeño Sergio, queriendo siempre lo mejor para su hijo.

La uruguaya también habló de cómo fue para ella ser madre soltera, aunque con el apoyo de Mayer, pues después de varios años de ser pareja del ex diputado, ella terminó la relación y recientemente confesó que fue muy infeliz, pero intentó soportarlo porque no quería que su hijo viviera lo mismo que ella: tener padres separados.

En medio de sus revelaciones con Hoy, la protagonista de Rubí también confesó que ella tuvo que sacar adelante sola a su hijo, algo que aumentó la complejidad que representa el tener que criar a un hijo y no mencionó a Mayer.

Bárbara confesó que tuvo que sacar adelante sola a Sergio Mayer Jr. (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

“Creo que es un fragmento de todas nosotras, de algún momento, unas más histéricas que otras, pero todas las mamás que hemos tenido que sacar adelante a nuestros hijos solas, pues ha sido difícil, pero también uno aprende en el camino”, señaló.

La misma Bárbara, con su experiencia y con lo que le ha dejado la cinta Tú eres mi problema, comentó que ha reconocido los errores que cometió con Sergio, al mismo tiempo confesó que no tiene interés en convertirse nuevamente en madre porque ya lo vivió y no le interesa repetirlo.

“Una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo y que si hoy fuera mamá, ¿cómo haría las cosas distintas?, que no tengo pensado ser mamá para nada, en lo absoluto, no me interesa, pero sí cuando uno hace el trabajo interno vas a aprendiendo cuáles fueron los errores y tratas de quizás no corregirlos, pero sí de aprender de ellos para no volverlos a cometer”, confesó.

