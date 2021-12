Así fue la relación de Poncho De Nigris con Irma Serrano ‘La Tigresa’

El ex Big Brother estuvo relacionado sentimentalmente con Irma Serrano "La Tigresa" (Foto: Instagram@ponchodenigris/Cuartoscuro)

El popular reality show de los 2000 Big Brother marcó un antes y después para la vida de muchos famosos que apenas comenzaban su carrera, entre ellos Poncho de Nigris. El ex participante comenzó a ganar popularidad entre el público mexicano convirtiéndose en uno de los favoritos de la competencia.

Sin embargo, su fama también se debió a que poco después de su salida de Big Brother, se le relacionó sentimentalmente con la actriz y cantante Irma Serrano, mejor conocida como La tigresa.

La relación dio mucho de qué hablar, empezando por la diferencia de edad pues la cantante es poco más de 40 años mayor que el conductor. Aunque dicen que para el amor no hay edades, a Poncho se le señaló en múltiples ocasiones por supuestamente utilizar a Irma Serrano para aprovecharse de su fama y dinero.

Al regiomontano se le acusó de aprovecharse de la fama y dinero de Irma Serrano (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Los rumores crecieron tanto que incluso el sobrino de La tigresa, Luis Felipe García, acusó al conductor por presuntamente haberla despojado de bienes materiales hace casi 20 años cuando ambos sostenían un romance.

El regiomontano se defendió de dichas acusaciones y aseguró no haber tocado ni un solo peso de la actriz Incluso retó a Luis Felipe García, sobrino de la actriz, a ponerle un micrófono a Irma y preguntarle sobre él, pues confía en que ella se encargaría de desmentir dicha información.

Poncho de Nigris también arremetió contra el sobrino de Irma Serrano y aseguró que posiblemente ella está cautiva en su casa de Chiapas y que es precisamente el mismo Luis Felipe quien se está aprovechando de la situación de su tía.

“Se adueñó de ella, una mujer que estaba sola, y se aprovechó de ella para quedarse con sus propiedades, me imagino, no sé si aún tenga dinero todavía, pero sí, yo no toqué ni un peso”, dijo De Nigris para el programa matutino Hoy.

El sobrino de la vedette acusó a De Nigris de haberla despojado de propiedades cuando sostuvieron una relación a mediados del año 2000

La verdad salió a la luz cuando el conductor confesó que la relación comenzó como un montaje, pues Irma Serrano buscaba darle celos al Pato Zambrano, también ex concursante de Big Brother y con quien supuestamente la modelo sostuvo una relación amorosa.

“Fue estrategia de ella. Ella se clavó con el Pato, vio que funcionó muy bien con la prensa, entró el otro regiomontano, más galán, y dijo ‘De aquí soy’. Me buscó; salí de Big Brother y ella me buscó”, dijo Poncho en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de haber sido todo una estrategia mediática cuidadosamente armada por la cantante, Poncho de Nigris ha confesado no arrepentirse de ello y que incluso le gustaría volver a verla para agradecer y disculparse por las declaraciones que en aquel entonces dio a la prensa sobre su relación.

“Me gustaría despedirme bien de la señora ahora que todavía está viva. Si me llega a ver, estoy en toda la disposición de darle un abrazo y decirle ‘Gracias y perdón’. Perdón porque estábamos chavos y nos pasábamos de lanza en el aspecto en que dábamos entrevistas y hablábamos… decía que yo era su novio, pero nunca fuimos novios, era una onda publicitaria”, platicó De Nigris en la misma entrevista.

El conductor confesó que la supuesta relación fue un montaje mediático que Irma Serrano planeó para darle celos al "Pato" Zambrano (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

A pesar de que su relación fue falsa, el conductor regiomontano confesó para el programa Suelta la sopa que Irma Serrano intentó tener intimidad con él un par de ocasiones, sin embargo, él se negó e incluso fingió ser gay para no tocarla.

“Una vez sí me quiso agarrar la mano, una vez se desnudó. Yo le dije que me gustaban los hombres. Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respete, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”, agregó Poncho De Nigris.

