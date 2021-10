Comunidad LGBT recordó con ironía las razones por las que Yuri no se considera homofóbica

Para Yuri, el romanticismo nunca morirá Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae.

Las redes sociales explotaron en contra de Yuri y del programa “La Más Draga”, pues consideraron como una incongruencia que la inviten como juez a su transmisión, dado el posicionamiento que ha tenido la cantante alrededor de la adopción en la comunidad LGBT.

Al respecto, Leona Narciso, recuperó una antigua entrevista de la jarocha, en la que asegura que no es una persona homofóbica, como la han llamado en las redes sociales, y da su posicionamiento al respecto.

“Aquí Yuri nos dice q es imposible q sea homofóbica pues los que la peinan y le cargan la bolsa son “comadres” d hecho lxs sienta a su lado para q vea la gente que no le da asco”, adelantó Leona Narciso en su tweet.

Yuri se presentó en el programa Saga Live de Adela Micha el línea el 18 de septiembre de 2019, cuando el tema todavía estaba caliente en las redes sociales y los medios de comunicación. Por ello, fue confrontada por los fanáticos que miraban la transmisión en vivo.

Al respecto, la cantante jarocha respondió con una invitación a Omar y Bruno, sus maquillistas y estilistas, quienes tomaron lugar en la escena y dijeron al aire que los señalamientos eran una mentira pues “si no hubiera sido mujer, hubiera sido una comadre”.

Comunidad LGBT recordó con ironía el día que Yuri aseguró no ser homofóbica (Foto: @oficialyuri)

Luego, la intérprete aseguró que tiene una forma de pensar que puede ser compartida o no por los fanáticos de su música, o quienes apenas conocen su arte, pero sí deberían saber que ella respeta a todos.

“Cada quien tiene un punto de vista y hay que respetar, así de sencillo. Eso no quiere decir que yo quiera decirle al mundo entero lo que digo. No somos jueces, juez es Dios. Nosotros no somos quién para juzgar. Yo tengo mi punto de vista y tú el tuyo. Yo soy una cristiana que no soy tampoco tibia, yo pienso así, pero no tiene nada que ver con que yo le diga a la gente que la odio. Cruz cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús”, dijo.

Explotan contra Yuri tras filtrar que participará en “La Más Draga”

Yuri confirmó su participación en el programa de Drag Queens más popular de México: La Más Draga. A pesar de que el juez invitado es revelado cada martes horas antes del estreno de cada capítulo, a la intérprete de la Maldita Primavera se le salió en un comentario en Instagram revelar la noticia.

Sin embargo, personas de la comunidad LGBT+ y el público en general lo reprobaron por completo, pues la cantante ha sido vinculada a comentarios y actitudes homofóbicas en el pasado.

Tras una serie de señalamientos por parte de seguidores del reality show, la artista contestó publicando el siguiente mensaje:

“@morenomanumxli gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”, comentó.

Yuri (Foto: Instagram / @oficialyuri)

Después del comentario, los fans explotaron en Instagram y Twitter ya que no solo la cantante estaba revelando la sorpresa, también fue mal visto por una serie de rumores que persiguen a la cantante.

Yuri y la adopción en la comunidad LGBT

Fue en el año 2016 cuando la cantante halagó y promocionó la pelí­cula PINK en donde la trama de la pelí­cula giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar.

Un año más tarde fue invitada a una entrevista con Camilo, conductor popular en la cadena CNN, donde la jarocha reveló su posicionamiento al respecto de “los matrimonios gay adoptando niños”, como se lo preguntaron:

“Ese punto es difí­cil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una pelí­cula que habló de esto, quiero ser muy clara, agarro al toro por los cuernos: en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí­ en Estados Unidos de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo sea homofóbica”, explicó.

Yuri (Foto: Instagram / @oficialyuri)

Luego dio el mismo argumento que se puede escuchar durante el programa con la conductora mexicana Adela Micha, y aseguró que no es homofóbica porque “la mayoría de la gente que trabajan conmigo son gays, de la comunidad, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente”.

